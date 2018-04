Norsk robot ga Jack (14) en Premier League-opplevelse for livet

Medgründer og daglig leder Karen Dolva viser fram roboten AV1, som nå har debutert i Premier League. Til venstre i bildet holder teknologidirektør Marius Aabel fram No Isolations nyeste produkt Komp. Arkivfoto. Bilde: Marius Jørgenrud

Dagbladet var en av avisene som i forrige uke plukket opp historien. Historiens første robot-maskot ledet Everton til seier 1 - 0 over Newcastle i engelske Premier League.

Men tilsynelatende uten å vite at den Android-baserte lille krabaten er norsk. Roboten AV1 er laget av tech-oppstarten No Isolation fra Oslo.

De har spesialisert seg på å lage maskinvareprodukter og egen programvare for å hjelpe folk ut av isolasjon og ensomhet.

Slik får syke barn anledning til å delta i klasserommet, og enheten kan bæres av medelever ut i skolegården for inkludering også i frikvarteret. Eller på bursdager, kino eller nå sist altså ut på gressteppet på ærverdige Goodison Park.

Virtuelt med på kamp

Everton-kaptein Phil Jagielka bar med seg roboten ut på matta før avspark sist mandag. Roboten med simkort har virtuelle ører og øyne, som lot dagens unge maskot, 14 år gamle Jack McLinden være med fra sykesengen. Via roboten kunne unggutten også snakke med fotballspillerne i spillertunnellen før kamp.

McLinden er er avhengig av kontinuerlig oksygentilførsel døgnet rundt, skriver BBC. En rekke helseproblemer gjør at han aldri kan besøke stadion, selv om favorittlaget spiller få kilometer unna der han bor.

Til BBC sier mamma Michelle Wignall at deltakelsen på kamp var en opplevelse for livet for gutten hennes.

Det er helt fantastisk at noe vi har laget kan hjelpe på den måten

– Hvordan føles det å bidra til at syke barn får oppleve favorittlaget sitt spille, være maskot og bæres ut på fotballkamp av heltene sine i Premier League?

– Selvfølgelig er det helt fantastisk at noe vi har laget kan hjelpe på den måten. Det er veldig mange flere steder enn bare i klasserommet at man ønsker å være med når man blir syk. Fint å kunne hjelpe til med å være med på fotballkamp, som kan være vondt å gå glipp av, sier No Isolations kommunikasjonssjef Anna Holm Heide til digi.no.

Skapte overskrifter i Myanmar, Nigeria og Indonesia

Hun legger til at både Jack og hele familien hans ble tatt veldig godt imot av Everton og den britiske veldedighetsorganisasjonen WellChild.

Historien om den syke 14-åringen som fikk være fotballmaskot har gått verden rundt.

– Oppmerksomheten og forespørslene som AV1 skaper viser at det er åpenbart at dette er noe man trenger over hele verden. Det er ingen som ikke forstår hva AV1 er med en gang. I etterkant av Everton-kampen har det vært mediedekning blant annet i Myanmar, Indonesia, Nigeria og over hele verden, for dette er et universelt problem, sier kommunikasjonssjef Heide.

Det finnes for tiden rundt 400 aktive roboter av typen AV1 i bruk. Dette er No Isolation sitt første produkt. I fjor høst lansert de også videoskjermen Komp som lar eldre holde kontakt med familiene sine.