Norsk strømleverandør er bekymret etter at nytt digitalt våpen er avslørt: – Dette endrer alt

Hackere som har tilknytting til russiske styresmakter har utviklet et kybervåpen som har kapasitet til å slå ut strømnett verden over. Skadevaren – som har fått navnet «CrashOverride» – slo så sent som i desember 2016 ut deler av strømnettet i hovedstaden Kiev i Ukraina.

Strømbruddet førte til at en femtedel av all kapasiteten i strømnettet i den ukrainske hovedstaden var ubrukelig.

– Angrepsformen og teorien bak er noe grupperingene har jobbet med i over ett tiår. At de nå har fått til å slå ut kraftstasjoner, kommer til å forandre alt, sier sikkerhetssjef Sergio Caltagirone i analysefirmaet Dragos til Washington Post.

«CrashOverride» skanner kontrollsystemene til strømleverandørene for svakheter. Finnes det en svakhet i systemet, er skadevaren i stand til å skru av eller på koblingsmekanismene som fungerer som brytere. Dermed har bakmennene full kontroll, og kan ta hele byer ut av drift.

11 000 kilometer kraftlinjer

Statnett er systemansvarlig for det norske kraftsystemet. Det statlig eide selskapet drifter cirka 11 000 kilometer med høyspentlinjer og 150 kraftstasjoner over hele landet.