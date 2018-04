Norsk teknologi til topps i internasjonal kåring: – Det er helt ekstremt

Tromsø-selskapet Joubel har vunnet internasjonal pris for sin H5P-teknologi. Siden 2014 har de norske gründerne jobbet på spreng for å bygge et verktøy som gjør alle i stand til å lage bedre nettinnhold.

Over 30 000 nettsteder verden over bruker Joubels teknologi for å lage digitale læremidler til sine brukere. Ifølge selskapet tredobler dette antallet seg hvert år.

– Ekstremt hyggelig

Flere av de mest kjente opplæringsorganisasjonene bruker teknologien – som for eksempel den belgiske programvareleverandøren Toll net.

Joubel har fått vesentlige finansielle støtte fra blant annet Innovasjon Norge.

– Det er ekstremt hyggelig å få en slik anerkjennelse, og det tydeliggjør at vi har global gjennomslagskraft. Tilbakemeldinger fra entusiastiske brukere over hele verden, og enda bedre, en utmerkelse som denne, gjør det ekstra inspirerende å jobbe med H5P, sier utviklingsleder Frode Petterson i Joubel.

Det er Open Education Award for Excellence som har tildelt det tromsøbaserte selskapet prisen for «beste verktøy».

Ideen kom med flash

Ideen til Joubels teknologi kom da flashdøden var et faktum med smarttelefonens inntog. Produsentene fortvilte. Innhold de hadde brukt milliarder av kroner på å produsere var plutselig ikke mulig å bruke lenger.

Gründer Svein-Tore Griff With fikk da ideen til å lage en interaktiv HTML5-plugin som kunne brukes til å blant annet resirkulere gammelt flashinnhold.

Svein-Tore Griff With står bak HTML5-pluginen H5P som består av rundt 160 000 linjer med kode. - Ambisjonene er å ta over for det Flash en gang var, sier gründeren til digi.no. Foto: Martin Braathen Røise

Teknologien fikk navnet H5P, er skrevet som åpen kildekode og dermed også fritt tilgjengelig for alle som ønsker å bidra.

Lager alt fra spill til tester

H5P plugger seg på eksisterende løsninger. Det sørger for at brukere er i stand til å produsere og distribuere interaktiv innhold basert på HTML5 rett i nettleseren uten spesielle redigeringsverktøy.

Det er mulig å skape rundt 30 forskjellige innholdstyper - alt fra spill, tester, videoer og presentasjoner kan enkelt lages.

H5P plugger seg på Drupal, Moodle og Wordpress. Det jobbes også med H5P i Python og Ruby on Rails i kodesamfunnet.

– Den mest populære innholdstypen er interaktiv video som kan spilles av på alle enheter. Det er mulig å legge på tekst eller oppgaver. Det er svært populært i e-læringsbransjen, og brukes mye til differensiert læring.

Kåret til vinner av internasjonale eksperter

– For eksempel innen matematikk der man kan hoppe over eksempler i en læringsvideo som noen oppfatter som for enkle. Interaktive presentasjoner er også veldig populære, sier Griff With til digi.no.

Ambisjonene er store. Flash i storhetstiden skal utkonkurreres på sikt.

Ser man spennende interaktivt innhold på CNN, VG eller digi.no skal det være basert på H5P.

– Det at teknologien løser disse fundamentale problemene for å kunne gjenbruke interaktivt innhold sammen med et enormt fokus på brukeropplevelse er årsaken til at H5P blir mer kjent internasjonalt, og at stadig flere dropper eksisterende løsninger til fordel for vår teknologi.

– Kanskje var det også disse fundamentale egenskapene som førte til at en jury av internasjonale eksperter valgte å utpeke H5P til det beste åpne verktøyet for utdanning i verden, spør Griff With seg retorisk.