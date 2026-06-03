Norsk Tipping utsatt for angrep – rammer flere spill

– Det startet litt før klokka halv ni i kveld med et par mindre angrep, før det kom et nytt og større angrep ved 21-tiden. Det pågår fortsatt, sa kommunikasjonsrådgiver Anne Marit Sletten hos Norsk tipping til NTB tirsdag kveld.

Hun sa de kontaktet sin leverandør ved første angrep, og at leverandører nå jobber med tiltak for å filtrere bort den uønskede trafikken.

– Eurojackpot er trukket som normalt, og resultatene ble publisert som vanlig klokka ni.

– Angrepet fører til noe treghet i flere av spillene våre, men det er først og fremst KongKasino-spillene som rammes fordi det er spill som går raskt, la hun til.

Det var VG som først meldte om problemene tirsdag kveld.

DDoS-angrep er teknisk enkle å gjennomføre, og fungerer ved å overbelaste systemer med trafikk slik at de krasjer eller blir utilgjengelige. De har sjelden konsekvenser for personvern siden det ikke hentes ut data, som ved hacking.