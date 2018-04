Norske Buypass med sterke resultater: – Vi leverer ett av våre beste år noensinne

Det norske IT-selskapet Buypass melder om vekst innenfor alle sine virksomhetsområder, noe som ifølge en pressemelding fra selskapet skyldes større etterspørsel etter selskapets løsninger på grunn av økt digitalisering. Buypass har spesialisert seg på løsninger for elektronisk ID, betalingsløsninger og elektronisk signatur, og er også de eneste i Norge som utsteder SSL-sertifikater.

Omsetningen i 2017 endte på 222,5 millioner kroner, som er nesten 10 millioner kroner mer enn i 2016. Resultatet før skatt styrket seg med ti prosent, og endte på 44,6 millioner kroner, ifølge selskapet.

– Vi leverer et av våre beste år noensinne fordi vi har et sterkt team av dyktige og dedikerte medarbeidere som hver dag leverer trygge og stabile produkter og tjenester, og som kontinuerlig skaper ny verdi for våre kunder gjennom innovasjon som engasjerer over halvparten av selskapets ansatte, sier administrerende direktør Gunnar Lindstøl i Buypass i pressemeldingen.

Lindstøl nevner blant annet helsesektoren, hvor selskapets Buypass ID-løsning ble brukt til å signere mer enn 80.000 e-resepter hver dag og til å sikre mer enn 200 millioner meldinger. Selskapets betalingsvolum økte også i 2017, via Buypass ID og betalingsapplikasjoner i mobil. Spesielt samarbeidet med Norsk Tipping har vært fremtredende.

– Her hadde vi et totalt volum i betalingsformidling på over 26 milliarder kroner, og vi formidlet nærmere åtte milliarder kroner i premieutbetalinger, sier Lindstøl.