Norske cyberforsvarere mottar Sønstebyprisen

Sønstebyprisen tildeles i år en hel rekke virksomheter som har til felles å forsvare Norge og det norske demokratiet mot cyberangrep. Det er kadetter fra Cyberingeniørskolen ved Forsvarets Høyskoler som mottar prisen på vegne av FSH/Cyberingeniørskolen, Etterretningstjenesten, Kripos NC3, Telenor Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), NTNU, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Norsk Senter for Informasjonssikring – NorSIS, CST og Norwegian Maritime Cyber Resilience Centre (Norma Cyber).

Mottakerne av Sønstebyprisen : Sønstebyfondet

– Gunnar Sønsteby, krigsveteran og landets høyest dekorerte borger, viet livet sitt etter annen verdenskrig til å arbeide for fred, frihet og demokrati. For oss i Sønstebyfondet går det en direkte linje mellom Gunnar Sønstebys livslange innsats i demokratiets tjeneste og til den innsats som nå gjøres på et helt nytt, men like utsatt frontavsnitt, heter det i en pressemelding fra Sønstebyfondet, som står bak Sønstebyprisen.

Før han gitt bort i 2012, samtykket Gunnar Sønsteby til at fondet ble opprettet i hans navn for å videreføre arbeidet med å opplyse befolkningen om viktigheten av å verne om våre demokratiske verdier.

Unikt samarbeid

– Sønstebyprisen 2021 tildeles organisasjoner som forsvarer oss mot cyberangrep. De tilhører statlige, militære og private institusjoner, noen hemmelige, men felles for dem alle er at

de hver eneste dag avverger truende situasjoner på vegne av oss alle. Samarbeidet mellom disse fagmiljøene er helt unikt, og helt essensielt for å lykkes, heter det videre i pressemeldingen.

Prisen har siden 2015 blitt tildelt personer eller organisasjoner som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.

Økende omfang

Avdelingsdirektør Bente Hoff i NSM mottar diplomet for Sønstebyprisen 2021 av Jonas Sønsteby, styremedlem i Sønstebyfondet og barnebarn av Gunnar Sønsteby. Foto: Sønstebyfondet/@gundersenogmeg

Nasjonal sikkerhetsmyndighet er blant årets mottakere av Sønstebyprisen.

– Det er en ære å motta denne prisen, og spesielt at den deles ut til det brede spekteret av aktører som jobber sammen om digital sikkerhet hver eneste dag, sier avdelingsdirektør Bente Hoff i NSM, i en pressemelding.

– De siste årene har både antallet og omfanget av digitale angrep økt, og bare i 2020 var vi vitne til at viktige institusjoner som Stortinget og store norske selskaper som Hurtigruten ble utsatt for

cyberangrep. I Nasjonalt cybersikkerhetssenter i NSM jobber vi med å oppdage og håndtere

dataangrep hver eneste dag, men vi er helt avhengige av et godt og bredt samarbeid. Derfor er vi svært glade for å dele denne prisen med en rekke aktører, sier Hoff.

Nye utfordringer med covid-19

Hun legger til at koronapandemien, som har ført til en hastedigitalisering av mange virksomheter, ikke bare har ført til nye muligheter, men også et nytt sett med utfordringer.

– Vi registrerer en økning i antall angrep og en økning i kompleksiteten til de mest alvorlige

angrepene. Det er ingen tvil om at de som truer Norge, enten de er på jakt etter

statshemmeligheter, politisk makt, eller våre ressurser, forsøker å nå flere av sine mål med digitale virkemidler. Det er en virkelighet vi alle må ta inn over oss, avslutter Hoff.

Tidligere priser har gått til Per Edgar Kokkvold, Kristin Solberg, Deeya Kahn, Trond Bakkevig, Norske INTOPS-veteraner, Elizabeth Hoff, William Nygård d.y., og Kristian Bergsund.