Norske entusiaster er i verdenstoppen på Folding@Home

Via prosjektet Folding@home (FAH) kan nå alle som eier en PC donere datakraft for å hjelpe til med å bekjempe sykdommer som korona-viruset Covid-19. Beregninger som normalt ville krevd en superdatamaskin, deles opp i mange små biter som fordeles til et stort antall vanlige datamaskiner verden over – typisk helt vanlige hjemme-PC-er.

Folding@home-prosjektet har sitt utspring ved Stanford University, og har i mer enn 20 år bidratt med uvurderlig datakraft til forskere. Den samlede datakraften fra alle datamaskinene som bidrar er nå på 470 petaFLOPS, mer enn dobbelt så raskt som verdens raskeste superdatamaskin, Summit.

Det er mulig for flere brukere å samarbeide i lag, og blant mange av lagene som bidrar til Folding@home har det gått sport i å komme høyest mulig på topplisten over hvem som har bidratt med mest datakraft.

Kristoffer Alm og Stian Andersen står bak brukeren «War», som er en del av det som kalles «Team Hardware.no». War er nå på andreplass i verden over enkeltbrukerne som bidrar mest til Folding@home, mens Team Hardware samlet ligger på en 4. plass.

Selv om alle kan bidra til Folding@home-prosjektet med en helt vanlig PC, har Alm og Andersen dratt ting ganske mye lenger enn andre. I årenes løp har de to investert mye penger privat i datautstyr som utelukkende blir brukt for å donere datakraft til forskning. Alm forteller til digi.no at han estimerer at de to har brukt rundt en million kroner hver på prosjektet.

Kristoffer Alm og Stian Andersen har blitt nødt til å leie et eget rom for å få plass til alt utstyret. Foto: Privat

Nå fyller alt utstyret opp et stort rom, og mens det tidligere var CPU-kraft som gjaldt, bruker de to entusiastene nå i stor grad GPU-er (grafikkprosessorer) til foldingen.

Det er helt vanlige grafikkort for forbrukermarkedet som benyttes. Foto: Privat

– Vi folder på grafikkprosessorer, men i en slik skala at vi ble nødt til å leie eget lokale for å få plass til alt. Vi bruker primært 4U-kabinetter, så vi får satt dem i et rackskap hvor det står to og to kort sammen i hvert kabinett. Vi folder på kort fra Nvidia GTX 980ti til Nvidias RTX 2080ti, og ytelsen tilsvarer 80 Pascal 1070-grafikkort i snitt, forklarer Andersen.

Noen vil kanskje kalle dette galskap – men de to mener det føles meningsfylt å gi et bidrag til forskningen.

– Jeg er stolt over prosjektet og det jeg bidrar med. Men jeg skjønner at ikke alle forstår hva vi holder på med. For meg er det imidlertid en veldig drivkraft å kunne gi noe tilbake til samfunnet, og jeg er veldig stolt over bidraget vårt, sier Alm.

I verdenstoppen i 16 år

Team Hardware startet for 16 år siden da en gruppe entusiaster på diskusjon.no opprettet et eget lag som de kalte opp etter nettstedet hardware.no, som nå er en del av Tek.no. Som mange vet ble Tek.no solgt til VG, mens Diskusjon.no fortsatt eies av TU Media – som Digi.no er en del av. Den opprinnelige diskusjonstråden på Diskusjon.no lever fortsatt i beste velgående, og har vokst til utrolige 42.000 innlegg.

Team Hardware.no består av flere tusen brukere, men helt øverst på listen finner vi altså brukeren «War» – med Alm og Andersen i spissen.

– Men Team Hardware.no er mannen og kvinnen i gata, her drifter vi bygninger, kobler opp fiber, er elektrikere og studenter, noen er pensjonister og andre jobber på lager. Noen har IT-stillinger i større selskaper, mens andre er arbeidsledige, sier Andersen – som legger til at det som er felles for alle er at de har én felles interesse, nemlig å hjelpe til med det utstyret de har.

Alle kan bidra

Selv om de to entusiastene har investert i maskinvare de fleste av oss bare kan drømme om, er de klare på at folding er noe alle kan – og bør – komme i gang med. Dette har blitt en viktig ressurs for de som forsker på å finne kurer for mange av verdens sykdommer, og for folk flest koster det minimalt å bidra.

Kristoffer Alm forteller at det har blitt kjøpt inn mange grafikkort i årenes løp. Foto: Privat

– Jakten på covid-19-vaksinen er en ny motivasjon til gamle og nye brukere. I den situasjonen verden er i nå, så har har alle fått kjenne på kroppen de problemene et virus kan skape, både på helse, økonomi og frihet. Nå trenger forskere muligheten til å forstå viruset og hvordan det kan stoppes, og verden har ikke tid til at disse først skal søke økonomiske midler til å leie datasentre for å simulere, sier Andersen.

Han forteller at Folding@home allerede fra før er «verdens største datasenter», og per dags dato er kraftigere enn verdens sju kraftigste superdatamaskiner – til sammen.

– Man kan folde med det man har. Ytelsen til Folding@home kommer ikke fra noen få ildsjeler som setter sammen raske og dyre maskiner.

– Ingen bidrag er for små, og det er alle de små bidragene til sammen som utgjør den store kraften vi ser tilgjengelig i Folding@home over hele verden, avslutter Andersen.

Vil du bidra, og er usikker på hvor du skal begynne? Sjekk ut den 16 år gamle forumtråden på Diskusjon.no for tips fra medlemmene i Team Hardware.no – eller gå rett til Folding@home og last ned programvaren derfra.