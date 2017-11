Norske IT-kvinner krever at toppledere tar avstand fra seksuell trakassering: – Vi har selv erfart denne adferden

Mailen Greve, Isabelle Ringnes, Hilde Widerøe Wibe, Heidi Austlid og Anita Korn Traaseth mener det finnes eksempler på grove tilfeller av seksuell trakassering i IT-bransjen. Nå ber de bransjetoppene om å signere et opprop for å synliggjøre sin forpliktelse og arbeid mot seksuell trakassering og vold.

«IT-bransjen er svært mannsdominert med 26 prosent kvinner totalt, og 17 prosent kvinner i toppledelse. Også i denne bransjen er det mye uakseptabel seksuell adferd og seksuelle overgrep.»

– Viktig å vise nulltoleranse

«Flere selskaper har regler og retningslinjer for å beskytte ansatte, men det er så som så med håndhevelsen», skriver kvinnene fra IT-kvinnenettverkene Tenk og Oda, Abelia, IKT-Norge og Innovasjon Norge i et opprop.

De fem fremtredende IT-kvinnene skriver videre at det er viktig at ledelsen i norske IT-selskaper viser at de har nulltoleranse for uakseptabel seksuell atferd og seksuelle overgrep.

Dette må også kommuniseres skikkelig til de ansatte, uavhengig om de er fast ansatt eller bare innleid via et konsulentselskap, skriver de videre.

Alle har opplevd trakasering

Det var Anita Krohn Traaseth som tok initiativ til å starte en #metoo-gruppe for IT-bransjen.

Hilde Widerøe Wibe er direktør i fagforeningen Abelia. Bilde: digi.no

– Vi som initiativtagere har selv flere års erfaring fra IT-bransjen, og har både selv erfart og gjennom årene hørt om flere historier om seksuell trakassering. Både mer og mindre alvorlige hendelser.

– De finnes i de fleste bransjer og kanskje spesielt hvor maktbalansen mellom kjønnene er markant, slik det er i denne næringen, skriver de fem kvinnene i et felles svar til Aftenposten.

De forteller videre at samtlige av dem har opplevd situasjoner der mannlige kolleger, kunder og samarbeidspartnere har trådd over grensen.

Reagerer ikke lenger

De fem mener at norske kvinner i IT-bransjen har blitt så vant til denne type tilnærminger, at de ikke lenger reagerer.

Nå har de opprettet en lukket Facebook-gruppe der kvinner fra bransjen kan dele sine historier med hverandre.

Direktør i Innovasjon Norge Anita Krohn Traaseth tar stand mot seksuell trakasering i norsk IT-bransje. Bilde: NTB Scanpix

– Det er viktig at de kan få det ut, slippe å sitte alene med minnene, ta et kollektivt ansvar og sørge for at det kanskje blir lettere for dem som kommer etter oss, skriver de til Aftenposten.

De fem kvinnene vil nå fremme en aktiv kultur der alle tar ansvar for sine holdninger, oppførsel og sjargong.

– Skal sikre at bransjen er trygg for alle

IT-kvinnene mener det må kommuniseres tydelig at kvinner og menn skal si fra om de noen gang blir vitne til utilbørlig seksuell opptreden, seksuelle krenkelser og overgrep eller maktmisbruk mot kolleger.

«Det er vår bransje, og vår felles fremtid. Vi skal sikre at den skal være trygg for alle.», skriver de videre i oppropet.

Kristine Hoff Næss er leder i ODA-nettverket. Bilde: Jan O. Kiese

Leder Kristine Hofer Næss i Oda-nettverket er overbevist om at disse uønskede hendelsene skjer fordi det finnes stor maktubalanse mellom kjønnene i de fleste norske IT-bedrifter.

Må ha bedre kjønnsbalanse

Trivselsundersøkelser kvinnenettverket har gjennomført viser at de fleste kvinner trives godt i bransjen, men bransjen har fortsatt en vei å gå.

– Vi i Oda-nettverkte jobber utrettelig for å øke kjønnsbalansen i ledelsen til IT-selskaper. Vi er overbevist at dersom vi har en bedre kjønnsbalanse både blant medarbeidere og ledere så vil vi se mindre av slik type adferd, sier Hofer Næss.

Administrerende direktør Kjell Rusti i Sopra Steria tar oppropet fra IT-kvinnene på alvor.

– Dessverre er ikke vår bransje forskånet fra slike hendelser som blir beskrevet gjennom #metoo-kampanjen. Ingen skal føle seg utrygg på arbeidsplassen, så enkelt er det, sier han.