Norske Jon-Gunnar Aasen blir ny daglig leder i Computas Danmark

Det norske IT-selskapet Computas etablerte sitt danske kontor i 2018. Kontorets 12 ansatte har frem til nå jobbet i København under ledelse fra hovedkontoret i Oslo.

Nå er Jon-Gunnar Aasen ansatt som daglig leder for Computas Danmark. Computas skriver i en pressemelding at Aasen nå har flyttet til København sammen med sin kone og tre barn.

– Det er utfordrende og spennende på samme tid. Dette er en god mulighet til å ta enda større ansvar i Computas' videre vekst og bidra til å befeste vår posisjon som et nordisk selskap. Et utenlandsopphold er dessuten en berikende opplevelse for hele familien, sier Aasen i pressemeldingen.

Computas driver med utvikling av IT-løsninger og rådgivningstjenester innenfor blant annet skyteknologi.

– Det er forretningen som har ført oss til Danmark, og i første rekke fokuserer vi på vår spisskompetanse på Google Cloud Platform. Computas er Nordens største Google-partner, og vi har en kultur, fartstid og kundeportefølje som gir oss stor troverdighet. Vi jobber målrettet sammen med våre kunder og leverer verdiskapende løsninger. Dette skal jeg videreføre og forankre i Danmark, hvor vi allerede har på plass et eksepsjonelt godt team, forteller Aasen.

Aasen har jobbet i den norske avdelingen til Computas i 6,5 år.

I den nye jobben vil han i tillegg til å fokusere på området rundt København, også ha ansvar for en mulig etablering av Computas i Sør-Sverige.

