Norske Kahoots nye tjeneste skal gjøre opplæring og sertifisering i bedrifter morsommere

Ifølge det norske selskapet Kahoot har mer enn 500.000 mennesker registrert seg på quiz-løsningen Kahoot ved hjelp av en epostadresse tilknyttet et firma, og 25 prosent av Fortune 500-selskaper bruker Kahoot. Til tross for at Kahoot først og fremst har fokusert mest på skoler og privatpersoner, skal bruken av løsningen i bedrifter ha vokst med så mye som 150 prosent siden i fjor.

Løsningen skal kunne brukes til for eksempel opplæring av nyansatte eller salgstrening. Foto: Kahoot

Nå vil selskapet styrke grepet om bedriftsmarkedet med den nylanserte tjenesten Kahoot Plus. Tjenesten skal ifølge en pressemelding være skreddersydd for opplæring i bedrifter, organisasjoner og grupper.

Kahoot viser i pressemeldingen til tall fra Training Mag som viser at bedrifter bare i USA bruker mer enn 70 milliarder dollar på internopplæring.

Målet med Kahoot Plus er å gjøre internopplæring og sertifisering mer morsomt og engasjerende. Via plattformen kan man lage interaktive læringsspill, enten som opplæringsmateriell eller som ren underholdning på internarrangementer. Ulike avdelinger og personer i bedriften kan samarbeide i lukkede områder, og man kan også få firmalogo som en integrert del av spillopplevelsen.

Plus-versjonen skal bidra til å holde Kahoot gratis for skoler

– Milliarder av kroner og millioner av timer blir kastet bort på ineffektiv bedriftsopplæring hvert år. Alle har på et eller annet tidspunkt lidd seg gjennom kjedelige presentasjoner eller treningssesjoner, sier Erik Harrell, CEO i Kahoot i pressemeldingen.

Erik Harrell, CEO i Kahoot. Foto: Kahoot

Kahoot Plus er en premiumtjeneste som koster penger, og inntektene skal ifølge selskapet være med på å holde Kahoot gratis for skoler. I starten vil prisen ligge på 9,95 dollar per bruker per måned for et helt år, eller 14,95 dollar per måned om man velger å betale fra måned til måned. Man har da et ubegrenset antall spillere.

Noe av det man får ekstra i Kahoot Plus er mulighet til å hente ut rapporter og resultater helt ned til hver enkelt ansatt i bedriften. Man skal blant annet kunne se hvilke emner de ansatte har problemer med og identifisere læringsområder man må fokusere mer på.

For at man skal komme raskere i gang, er det laget en rekke ferdige maler for bedrifter, blant annet maler for salgstrening og for opplæring av nyansatte.

