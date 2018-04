Norske kunder rammes av gigantiske problemer i nettskyen til Microsoft

Brukere verden over opplever problemer med innlogging på skysystemer levert av Microsoft. Norske kunder er også påvirket av innloggingsproblemene.

– Stort sett hele Office 365 og Azure AD er nede for kunder over hele Europa og store deler av Asia. Har vært nede i over én time nå. Ingen får logget inn på noen systemer. Tilgangen til andre systemer er også sperret fordi man ikke får autentisert seg. En ganske katastrofal feil, skriver en tipser til digi.no.

Det er Office 365- og Azure-kunder som rammes av problemene. IT-giganten opplyser på Twitter at de jobber med å løse problemene.

Jobber på spreng

– Vi er i gang med å analysere hendelsesdata for å finne rotårsaken til problemene. Brukere med administratortilgang kan logge seg inn i adminpanelet og følge saksnummer MO133518, skriver selskapet.

Nettskytjenestene er svært innbringende for Microsoft, meldte digi.no på tampen av fjoråret.

I desember i fjor viste Microsoft at Azure økte omsetningen med 98 prosent vekst i kvartalet, og kundenes forbruk av plattformen er mer enn doblet.

Omsetter for milliarder

Veksten innen Azure og Office 365 bidro sterkt til at den samlede posten «kommersiell nettsky» har vokst 56 prosent til en omsetning siste kvartal i fjoråret på 5,3 milliarder dollar.

Det kan argumenteres for at Microsoft er verdens største nettsky-leverandør målt i omsetning, hvis man teller med server- og programvaretjenestene (SaaS).

Amazon Web Services er vel å merke den soleklare lederen målt i utleie av maskinkraft, lagring og nettverk, det som er kalt infrastruktur og plattform som tjenester (IaaS/PaaS). Selskapet legger fram sine tall for fjerdekvartal i kveld.

I forkant mener en analytiker CNBC har snakket med at markedsandelen til AWS har falt fra 68 til 62 prosent, mye takket være Microsofts vekst på området (opp fra 16 til 20 prosent). Ifølge analysen har også Google økt markedsandel fra 10 til nå 12 prosent, meldte digi.no i desember i fjor.