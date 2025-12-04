Norske medier vil saksøke Facebook-eier Meta

Torsdag vedtok styret i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) at det skal vurderes et søksmål mot den amerikanske sosiale medier-giganten Meta.

Bakgrunnen er svindelannonser som ser ut som nyhetssaker, ofte om kjendiser som har tjent penger på bitcoin. Disse finner du for eksempel på Facebook.

Klikker du deg inn, dukker det opp falske artikler på nettsider som utgir seg for å være nettaviser. «Artiklene» forteller ofte om kjendiser som har tjent penger på ulike måter, og som prøver å lure deg til å gjøre det samme, ifølge MBLs fagsjef Geir Engen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Unngå å miste forbindelsen når 2G- og 3G-nettene forsvinner

Norske medier har lenge, både sammen og hver for seg, tatt opp saken med Meta. Men MBL er ikke fornøyd og mener Meta ikke gjør nok.

– Vi mener at Meta har et ansvar for ikke å tilrettelegge for svindel som de vet foregår. Og vi mener at de gjør for lite i dag, sier Engen til NTB.

Han sier at hensikten med et eventuelt søksmål er at Meta skal rydde opp, og at annonsene skal opphøre. Fagsjefen peker på tre hovedgrunner til at MBL vil gå til sak:

– Merkevaren vår skal ikke misbrukes. Profiler skal ikke misbrukes. Og folk skal ikke bli svindlet. Enkelt og greit.