Abonner
Sikkerhet

Norske medier vil saksøke Facebook-eier Meta

Falske annonser fremstilt som nyhetssaker om kjendiser har florert i sosiale medier i årevis. Nå vil norske mediehus gå til sak mot Facebook-eier Meta.

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) vurderer et søksmål mot den amerikanske sosiale medier-giganten Meta for svindel-annonser som utgir seg for å være artikler i norske medier.
Mediebedriftenes Landsforening (MBL) vurderer et søksmål mot den amerikanske sosiale medier-giganten Meta for svindel-annonser som utgir seg for å være artikler i norske medier. Foto: Skjermdump fra Meta / Mediebedriftenes Landsforening / Handout
NTB
4. des. 2025 - 16:16

Torsdag vedtok styret i Mediebedriftenes Landsforening (MBL) at det skal vurderes et søksmål mot den amerikanske sosiale medier-giganten Meta.

Bakgrunnen er svindelannonser som ser ut som nyhetssaker, ofte om kjendiser som har tjent penger på bitcoin. Disse finner du for eksempel på Facebook.

Klikker du deg inn, dukker det opp falske artikler på nettsider som utgir seg for å være nettaviser. «Artiklene» forteller ofte om kjendiser som har tjent penger på ulike måter, og som prøver å lure deg til å gjøre det samme, ifølge MBLs fagsjef Geir Engen.

Artikkelen fortsetter etter annonsen
annonsørinnhold
ZTE
Unngå å miste forbindelsen når 2G- og 3G-nettene forsvinner 

Norske medier har lenge, både sammen og hver for seg, tatt opp saken med Meta. Men MBL er ikke fornøyd og mener Meta ikke gjør nok.

– Vi mener at Meta har et ansvar for ikke å tilrettelegge for svindel som de vet foregår. Og vi mener at de gjør for lite i dag, sier Engen til NTB.

Han sier at hensikten med et eventuelt søksmål er at Meta skal rydde opp, og at annonsene skal opphøre. Fagsjefen peker på tre hovedgrunner til at MBL vil gå til sak:

– Merkevaren vår skal ikke misbrukes. Profiler skal ikke misbrukes. Og folk skal ikke bli svindlet. Enkelt og greit.

Metas skraper nettet for tekst for å bygge egen språkmodell. Det er mildt sagt upopulært.
Les også:

Lagde uendelig nettside for å fore Meta-KI med søppeldata

Sikkerhet
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.
Se flere jobber
Tre jobbtilbud 10 måneder før masteravslutning!
Les mer
Tre jobbtilbud 10 måneder før masteravslutning!
Etterretningstjenesten
Utvikler trådløse teknologier
Statens vegvesen
Domenearkitekter
OsloMet
Seksjonssjef for arkitektur og systemutvikling
Statnett
Kategorileder IT
En tjeneste fra