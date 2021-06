Norske Neat gjør videomøtet proffere – nå får de drahjelp av Microsoft

Et av de siste tilskuddene til videoklyngen som har vokst ut fra Tandberg, er Neat. De har hatt et tett samarbeid med Zoom, som til og med har kjøpt seg inn i det norske selskapet. Nå er det klart at Microsoft har sertifisert Neat for Teams. Det betyr at antallet potensielle Neat-kunder er doblet. Men det er bare begynnelsen, ifølge Neat-sjef Simen Teigre. De har flere produkter og støtte for flere plattformer i ermet.