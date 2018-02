(Foto: Andrea Bruer. Skjermbilde: Next Signal. Fotofiksing: Andrea Bruer.)

Einar Myreng (til venstre) og Lars-Cyril Blystad står bak start-upen Next Signal, som bruker beacon-teknologi til universell utforming for hørselshemmede og synshemmede.

INTERVJU: Beacon-teknologi

Norske Next Signal lager innendørs-navigasjon med universell utforming

Har nylig lansert to app-løsninger for syns- og hørselshemmede for innendørs navigering – lanserer snart en tredje.