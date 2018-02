Norske Proarc solgt til utenlandsk IT-kjempe

Proarc (opprinnelig ESSA-Doc) er norsk programvare for teknisk dokumentforvaltning som Software Innovation (SI) har utviklet siden midten av 1980-tallet. Software Innovation ble selv solgt til finske Tieto sommeren 2015.

– Proarc er en veldig god enhet som har levert gode produkter og løsninger. Nå er virksomheten solgt til Constellation Software, som er et børsnotert selskap fra Toronto, Canada.

Det forteller Tietos norske kommunikasjonssjef Knut Ekern til digi.no. Han fortsetter:

Tieto fikk en henvendelse som endte med salg av Proact, forteller Knut Ekern. Bilde: Tieto

– Constellation har spesialisert seg på å kjøpe programvareselskaper, spesielt innen bygg, anlegg og ingeniørvirksomhet, så det blir forhåpentligvis en veldig bra match. Jeg kan ikke så mye annet enn at vi fikk en henvendelse, og det ble opprettet dialog som endte med salg av ProArc, sier han.

Constellation Software ble etablert i 1995. Selskapet er et resultat av godt over 250 ulike oppkjøp siden den gang. Foretaket har 13 000 ansatte og en årsomsetning på mer enn 2 milliarder dollar.

50 ansatte

Partene er blitt enige om ikke å gå ut med salgssummen. Transaksjonen omfatter programvaren, rettigheter og omkring 50 ansatte.

Halvparten av disse jobber på Fornebu der kjerneutviklingen foregår. Resten er medarbeidere i utlandet. I likhet med Tieto benytter også Proarc-miljøet seg seg av en såkalt global leveransemodell.

– Vi har hatt en veldig god dialog med kjøper og begge parter har selvfølgelig satset på å finne gode løsninger for kunder, ansatte og partnere, sier Ekern.

Det er om lag 300 ansatte i forretningsenheten Software Innovation. Proarc-delen som nå er solgt utgjorde 15-20 prosent av staben, ifølge Ekern.

Constellation har lang erfaring med oppkjøp, men dette representerer deres første overtakelse av en norsk virksomhet, og deres andre i Norden. Norden er for øvrig et uttalt vekstområde for dem, opplyser det kanadiske foretaket. Constellation oppgir samtidig at de er en langsiktig investor.