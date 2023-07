Norske Vivaldi kaller webforslag «en trussel mot det åpne internett»

Google vil legge til en funksjon i web-spesifikasjonen de kaller «Web Enviroment Integrity» (WEI), et forslag de lanserte for tre måneder siden. Web-spesifikasjonen setter standarden for hvordan internett fungerer. Fire Google-ansatte beskriver funksjonen i et innlegg på GitHub. Denne funksjonen vil fungere som en slags DRM/kopibeskyttelse for nettsider.