Fra venstre: Dataingeniør Jeroen Vos og daglig leder Rune Tangen i Point Taken.

Point Taken

Norskutviklet app skal samle inn lønnsdata i U-land for Leger uten grenser

Nederlenderen Jeroen Vos kom til Norge og selskapet Point Taken for halvannet år siden. Nå har han utviklet en app for Leger uten grenser, basert på teknologi selskapet ellers bruker til forretningsanalyse.