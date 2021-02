Norskutviklet ladekabel stopper strømmen

Mobiltelefoner og elbiler har det til felles at de må lades. Selve laderen som sitter i en elbil har en veldig viktig funksjon. Den sender et signal når batteriet er fullt til ladeboksen som er skrudd opp på veggen, eller til den boksen som sitter på ladekabelen som går inn en vanlig Schuko-kontakt. Når slike bokser får beskjed om fullt batteri, kobler de fra strømmen. Noe annet ville være forbundet med fare.

Kutter også: Litt av poenget med en ladeboks til en elbil er å kutte strømmen når batteriet er fullt. Foto: Easee

Slik er det ikke i mobiltelefoner. Her står det på spenning i laderen hele tiden og helt inn i mobilen. Det produsentene gjør for å hindre overlading av batteriet er å kontrollere ladestrømmen med programvare. Men det er ingen fysisk bryter, så det vil stå spenning på batteriet hele tiden. Det vil sjelden være farlig, men det kan belaste separatoren som skiller katoden fra anoden i batteriet. Da er det en ørliten risiko for at det skal oppstå varmgang og det som verre er. Dette er nok mer teoretiske farer i moderne telefoner og ladere, men også årsaken til at noen sier at man bør ha kontroll med telefonen når den lader og helst være forsiktig når man lader om natten. Som svært mange gjør.

For mye av en god ting

En annen ting som neppe er helsebringende for mobilene er veldig hurtig opplading. Det er liten tvil om at ladere som gir 65 eller 66 watt er imponerende om telefonladekretsen slipper inn så mye strøm, men bra for batteriet er det ikke.

Apple har gjort noe med dette gjennom funksjonen «optimalisert lading». Da lærer telefonen lademønsteret til brukeren og begrenser ladestrømmen slik at batteriet når 100 prosent til telefonen skal tas i bruk. Da slipper man at spenningen står på i mange timer med fullt batteri.

Hurtiglading av elbiler kan gjøre at batteriet degraderer raskere om man ikke har stålkontroll på varmeutviklingen under ladingen. Det er det ikke alle som har.

De fleste som debatterer nattlading av mobiler på nettet er enige i at det er trygt med original lader og kabler, men noen mener at det er en risiko.

Det som kanskje er mer farlig er dårlige tredjepartskabler. De bør unngås av mange grunner.

Kutter strømmen

Ladelampe: Når batteriet lades opp blinker det et blått LED-krydd. Det stopper når strømmen kuttes. Foto: Odd Richard Valmot

En tredjepartskabel som kan være en oppgradering i stedet for en fare, er norskutviklede Smart Cable.

Den er utviklet av Karmsundselskapet Apias for å fungere på samme måte som en billadeboks. Når batteriet er fullt, kutter den strømmen til telefonen. Kabelen kommer i to versjoner. En med USB-C kontakt og en med Lightningkontakt til Appleprodukter.

De fungerer likt med et unntak. USB-C-utgaven sjekker spenningen på telefonsiden hvert 30. minutt. Er den falt under 100 prosent blir batteriet toppet opp før spenningen brytes på nytt. Utgaven med Lightningkontakt gjør ikke det. Den må fysisk kobles fra og settes tilbake for å kobles til igjen og gjenoppta ladingen om batteriet er under hundre prosent.

Selskapet har fått et forskningsinstitutt til å verifisere at kabelen virker som forutsatt. Det gjør den, og det skulle vel bare mangle.

Solid

Vi får ta det for gitt at kabelen gjør det den skal med å bryte strømmen til telefonen. Like viktig er det i våre øyne at den er solid. Den er tykk og utstyrt med en tekstilstrømpe. Noen kabler er så korte at det er vanskelig å legge telefonen der du vil ha den, slik som på nattbordet. Disse kan kjøpes i 1,2 eller 2 meters lengde. Det burde holde for de fleste.

Kablene koster fra 299 kroner. Lurer du på noe mer så er FAQ-en på nettsiden til selskapet apias.no verd å titt på.