Norsvin rammet av løsepengevirus

Selskapet har fått et varsel fra utpresserne om at de har gjort dataene deres utilgjengelige. Kommunikasjonssjef Wenche Helseth understreker overfor Nationen at det ikke er aktuelt for Norsvin å innfri løsepengekravet, ettersom dataene er sikkerhetskopiert og i behold.

Helseth sier det er usikkert om inntrengerne har hentet ut data.

– Det kan hende. Vi vet jo ikke det, siden vi ikke har gått i noen dialog, sier hun, men understreker at datasystemene som har blitt hacket, ikke inneholder sensitiv informasjon.

Hun sier produksjonen har gått som normalt selv om epost og systemet for ordrebestilling har vært ute av drift.

– Vi leverer til hele det nasjonale markedet og markeder internasjonalt, så det har vært veldig viktig for oss at kunder ikke blir skadelidende av det som har skjedd. Mandag startet produksjonen som vanlig halv seks på morgenen, og produksjonen har gått som normalt, med noen tilpasninger fordi systemer har ligget nede, sier Helseth.