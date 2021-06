Norton antivirus utvinner nå kryptovaluta på brukernes PC-er

Utvinning av kryptovaluta er, kanskje overraskende for noen, introdusert som en innebygd funksjon i antiviruspakken Norton 360.

Det er en programvare mange lesere har et forhold til, etter å ha bistått foreldre eller svigerforeldre med oppsett av den nye PC-en, for å parafrasere The Verge.

Nyheten blir møtt med solide innslag av vantro og galgenhumor, hvis vi skal dømme etter reaksjoner i sosiale medier.

Der enkelte tenker seg at dette kan være en interessant ny forretningsmodell, som åpner for å betale for produkter ved hjelp av maskinkraft, er andre igjen svært skeptiske.

Norton products already chew up 100% CPU on every device they run on, so why not put it to good use — Samuel Reed (@STRML_) June 2, 2021

Eller som en vittigper skriver i kommentarfeltet til The Register, løst oversatt til norsk:

«Gitt at antivirus sin viktigste funksjon er å gjøre PC-en din treg som en snegle, hvorfor ikke tjene en slant på det?»

Ethereum-fabrikk

Norton følger ofte med rimeligere bærbare maskiner og er alltid påpasselig med å minne om at det snart utløpte prøveabonnementet bør fornyes.

«Norton Crypto», som den nye omstridte funksjonen heter, skal gjøre det mulig å produsere ethereum direkte fra antiviruspakken med PC-en din.

Det hele blir fremstilt som et alternativ til skummel «ukjent kode» for kryptoutvinning, som du ellers risikerer å snuble over på internett.

– På trygt og enkelt vis kan PC-ens ubrukte datakraft nå utnyttes til en mulighet for å tjene digital valuta, hevder Nortons produktdirektør Gagan Singh i kunngjøringen.

Hvorvidt det faktisk er mulig å tjene noe på dette, etter fratrekk fra utgifter til blant annet strøm og et kraftig grafikkort, skal være usagt. En eventuell fortjeneste kan lagres i en tilhørende kryptolommebok, Norton Crypto Wallet, som seg hør og bør er lagret i skyen.

Det er ikke umiddelbart kjent om Norton Crypto skal jobbe individuelt på hver klient eller knekke regnestykkene som del av en større pool av brukere – for en høyere sjanse til å oppnå utbytte.

Mye taler for at dette er en pool, ettersom det er svært vanskelig å utvinne ethereum for en enkeltbruker per i dag. Ved å ta en liten avgift av brukerne, kan det kanskje bli en ny inntektsstrøm for Norton, mener nettstedet Bleeping Computer.

Funksjonen er først kun tilgjengelig for et begrenset antall prøvebrukere, men ifølge CNN planlegger selskapet å rulle bredt ut til samtlige nær 13 millioner brukere av Norton 360 de kommende månedene.