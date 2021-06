Knapphet på grafikkort fører til ulovlig praksis

Midt i en internasjonal mangel på databrikker valgte Nvidia å lansere nye toppmodeller av sin RTX 30xx-serie, men mange kunder som bestilte forrige modell på lanseringsdagen, har ennå ikke mottatt varen, nesten ni måneder senere.

Kamp om grafikkortene

Det kom til håndgemeng nylig da folk på Manhattan stod i kø for å sikre seg et RTX 3080 Ti-kort, og butikkansatte på Best Buy måtte ha politivakt. Det ble hett under snippen for noen av kundene som stod i kø – enkelte helt fra dagen før – da det viste seg at det ikke var flere enn 62 kort tilgjengelig.

Har ventet i nesten ni måneder - hittil

Også her i Norge begynner kundene å miste tålmodigheten. Ikke bare med 3080 Ti-kortene som allerede på lanseringsdagen i forrige uke var mye dyrere enn veiledende pris, men med 3080-kortene som ble lansert 17. september i fjor. Enkelte som bestilte bare minutter etter lanseringen, venter ennå på grafikkortene sine.

– Dette er kjempekjedelig for dem som bestilte og betalte for grafikkortene mange måneder tilbake i tid og som nå står uten varene i hånda, sier Caroline Skarderud, fungerende leder for forbrukerveiledning i Forbrukerrådet, til Digi.no.

Siden den gang har prisene også gått rett i taket, og for enkelte kort har prisen blitt mer enn doblet. Eller rettere sagt: Den ville vært det hvis kortene overhodet kunne skaffes.

De som venter, har ikke mange muligheter

Har du mottatt en ordrebekreftelse fra forhandler, er det inngått en avtale om kjøp. Vanligvis ville man da med Forbrukerkjøpsloven i hånd kunne foretatt dekningskjøp hvis leveringen trakk ut i det uendelige. Det vil si at du kunne kjøpt varen et annet sted og forlangt å få mellomlegget tilbake fra den første forhandleren du bestilte fra.

Men hvis ingen andre forhandlere kan tilby varen, hva da?

– Det hjelper dessverre lite å si at bindende avtaler skal holdes og at forbruker med loven i hånd kan kreve både gjennomføring av kjøp og foreta dekningskjøp når det er mangel på grafikkortene verden over, sier Skarderud.

Forbrukerrådets oppfordring går derfor først og fremst til selgerne. Når det er knapphet i markedet, må det forventes at selgerne gir tydelig og klar informasjon om hvor mange produkter selger kan forventes å få inn av et gitt produkt.

Ikke tillatt

Ikke bare er ventetiden tilsynelatende uendelig, men noen kunder mener også at forhandlere har kansellert ordre uten å informere kundene om det på forhånd. Andre igjen mener deres bestilling ble kansellert mot deres vilje, som en følge av betingelser om ett kort per kunde. Men den begrensningen ble i noen tilfeller ikke innført før etter at kjøpsavtalen ble inngått.

Caroline Skarderud, Forbrukerrådet Foto: Forbrukerrådet

– At kortene trekkes tilbake etter at bestillingen har gått igjennom, er også svært uheldig og rettslig sett overhodet ikke tillatt fra selgers side, sier Skarderud.

– Forbrukerrådet forventer at selgerne gjør det de kan for å holde forbrukerne orientert om tilgjengeligheten av disse produktene i fremtidige saker. For de uheldige forbrukerne som nå står uten avtalt produkt, oppfordrer vi selgerne til å tilby en kompensasjon som plaster på såret om tilbudt alternativ ikke er interessant for kjøper.

Men hva med dem som har bestilt et kort og fått pengene trukket, når butikken så har kansellert ordren? I noen tilfeller har også forhandler deretter lagt identiske grafikkort ut for salg, men med høyere pris. Hva bør disse kundene gjøre?

– De bør kreve kjøpet gjennomført til avtalt pris. Bindende kjøpsavtaler skal holdes, og man har krav på å få varen til den prisen som følger av avtalen.