Datatilsynet varslet i sommer at Meta skulle få dagbøter på én million kroner for brudd på personopplysningsloven.

Meta gikk til sak, men nå er søksmålet trukket, bekrefter Datatilsynet til NRK.

– Vi fikk denne uken beskjed om at Meta ønsket å trekke saken, men uten at de trekker sine krav. Det vil si at de kan reise saken når som helst. De har ikke gitt opp kravet sitt mot tilsynet, sier direktør Line Coll i Datatilsynet til NRK

Datatilsynet bekrefter også at de har sendt et krav på 82 millioner kroner mot Meta til Statens innkrevingssentral.

– Vi føler jo virkelig at folk heier på oss. Vi blir stoppet på gata, og folk synes det er veldig bra at vi har vist muskler. Det har jo vært etterspurt av mange brukere som har stilt oss spørsmålet: ‘hvorfor er det ingen tilsynsmyndigheter som tar tak i de store amerikanske teknologiselskapene’. Det gjorde vi nå i sommer, sier Coll.

Direktør Line Coll for Datatilsynet. Foto: Heidi Sævold

Dette er saken Etter flere års behandling i europeiske datatilsyn og rettsvesen ble det tidligere i år klart at Meta ikke har rettslig grunnlag til å profilere europeiske brukere for målrettet annonsering. Verken argumenter om «legitim interesse» eller at samtykke er implisitt gitt gjennom godkjenning av brukervilkårene holder, mener EU. I januar 2023 kom vedtaket om at Meta ikke får bruke persondata til målrettet annonsering. Med vedtaket fikk Meta fire milliarder kroner i bot og tre måneder på seg til å innrette seg. Konklusjonen kom etter sterk uenighet mellom europeiske datatilsyn. Også det norske Datatilsynet var aktiv i debatten. Likevel har lite skjedd. Facebook har fortsatt som før. I sommer satte det norske Datatilsynet ned foten, og forbød Meta å bruke data om hvordan nordmenn beveger seg på nett og bruker sosiale medier til målrettet reklame. Riset bak speilet: Trusler om dagbøter på én million kroner dersom Meta ikke innretter seg. Dagbøtene begynte å løpe 14. august. Kort tid senere gikk Meta selv ut og sa de ville starte å be europeiske brukere om samtykke til slik profilering. Så sendte de Datatilsynet et brev om å stoppe vedtaket, ettersom de var i ferd med å løse problemet. Datatilsynet sto på sitt. Derfor har Meta bedt Oslo tingrett om en midlertidig forføyning, noe som vil gjøre vedtaket ugyldig til det er behandlet i retten.

Tapte i Oslo tingrett

Det norske Datatilsynet beordret i sommer Meta til å stanse atferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram.

Den 22. og 23 august møttes partene i Oslo tingrett etter at Meta hadde begjært midlertidig forføyning i et forsøk på å ugyldiggjøre vedtaket. Saken endte med full seier til Datatilsynet.

I oktober ble det klart at selskapet ville prøve saken på nytt, og igjen saksøke Datatilynet – søksmålet som nå skal være trukket.

Meta: – Satt på vent

Det europeiske personvernrådet (EDPB) vedtok nylig at det norske forbudet mot Metas adferdsbasert markedsføring på Facebook og Instagram blir permanent, og skal utvides til å gjelde hele EU og EØS.

Omtrent samtidig som EDPBs vedtak ble klart, satte Meta en dato for overgangen til en ny betalingsordning der man ikke blir vist målrettet reklame. Ordningen gjelder fra 1. november. Abonnements-modellen etterlever de regulatoriske kravene, uttalte en talsperson for Meta til Digi.

NRK skriver at de har vært i kontakt med Meta. En talsperson for selskapet opplyser til dem at de har trukket søksmålet, men at formuleringen må forstås i lys av norske prosessregler. Selskapet mener det er mer riktig å si at deres ankesak er satt på vent i påvente av at deres anke mot personvernrådet har blitt behandlet av domstolene i EU.

Talspersonen opplyser også at Meta har til hensikt å betale boten, skriver NRK.