Nå kan du betale for reklamefri Facebook

En hundrelapp i måneden, eller godta målrettede annonser. Det er forslaget fra Meta til Europa etter flere år med personvern-krangel, meldte Digi tidligere i år.

Nå er løsningen klar. Fra 1. november kan du kjøpe deg bedre personvern i både Facebook og Instagram. Det melder eierselskapet Meta i en pressemelding.

Prisen er høyere enn forventet.

− Vi er redde for at menneskerettigheten personvern blir en salgsvare, sier Datatilsynets Tobias Judin.

1.800 kroner i året

Formålet er ifølge selskapet selv å etterleve «europeiske reguleringer som er under utvikling».

Meta har satt prisen for reklamefrie produkter på mobil til 13 euro i måneden. Det tilsvarer rundt 150 kroner, eller 1.800 kroner i året.

Fra og med mars 2024 kommer et tillegg på åtte euro per måned om du vil slippe å bli sporet både på Instagram og Facebook.

Flere rettsprosesser

Meta er i flere og kostbare rettsprosesser i Europa om bruk av persondata, blant annet om bruken til målrettet annonsering.

I januar 2023 fikk selskapet fire milliarder kroner i bot, og tre måneder på å slutte å bruke persondata til målrettet annonsering til europeiske brukere. Likevel har lite skjedd.

Også i Norge har Datatilsynet og Meta møttes i retten om saken, etter at Datatilsynet satte ned foten og ba selskapet sporenstreks slutte å bruke nordmenns data til sporing og målretting av annonser.

Da hadde Meta selv gått ut og varslet at de ville endre praksis til å be om samtykke. Den nye løsningen skal ifølge Meta selv være et svar på de juridiske problemene.

Tviler på at det løser problemet

− Vi tviler på at den nye mekanismen vil løse problemene vi har pekt på, skriver Tobias Judin, seksjonssjef i Datatilsynet i en e-post til Digi.

Han er skeptisk til om den nye mekanismen faktisk utgjør et frivillig samtykke, siden styrkeforholdet mellom Meta og brukerne er så skjevt.

− Problemet her er at Meta har gjort en god jobb med å få oss hekta på Facebook og Instagram, samtidig som det mangler realistiske alternativer. Mange er avhengig av plattformene fordi det er her man er sosial, får informasjon eller driver næringsvirksomhet. Når man da får valget mellom å betale en avgift man kanskje ikke har råd til eller klikke på OK-knappen, vil mange føle seg presset til å si OK, skriver Judin.

Tror på gratis internett

Meta skriver i pressemeldingen at de tror på et reklame-finansiert internett, som gir folk tilgang til tjenester uavhengig av økonomien deres.

− Men vi respekterer ånden og formålet med det europeiske regelverket som er under utvikling, og vi er forpliktet til å overholde det, skriver Meta i pressemeldingen.