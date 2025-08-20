NRK: Telenor delte persondata med militærjuntaen i Myanmar

1300 mobilkunder fikk trafikkdata utlevert, eller telefonen blokkert, etter krav fra kuppmakerne. Det skriver NRK.
– Konsekvensen av å nekte ordre fra militæret, var å utsette våre ansatte for livsfare, sier daværende toppsjef Jon Omund Revhaug i Telenor Myanmar.
18 millioner kunder
Telenor nektet ikke utlevering av dataene som juntaen ville bruke til å pågripe folk en eneste gang.
I februar 2021 kuppet militæret i Myanmar makten fra de folkevalgte. Under opptøyene ble mange drept.
Den norske teleoperatøren hadde 18 millioner kunder før de solgte virksomheten til libanesiske M1 Group i juli 2021.
Selskapet utleverte blant annet data om nobelprisvinner Aung San Suu Kyi.
Sitter fengslet
Den burmesiske politikeren og diplomaten vant i 1991 Nobels fredspris for sin opposisjon mot det burmesiske militærregimet.
Hun sitter i dag fengslet for korrupsjon. Sønnen Kim Aris reagerer sterkt på NRK-avsløringen.
– Telenor burde definitivt ikke utlevert informasjonen. I stedet ga de juntaen et betydelig maktmiddel. Slik at den kunne jakte på folk, sier han til NRK.
Revhaug i Telenor sier kravene fra myndighetene var beinharde.
Krevde granskning
Han sier de ikke kan stå til ansvar for hva de burmesiske myndighetene brukte dataene til.
– At sønnen reagerer sterkt, har jeg full forståelse for. Men vi stod overfor et maktapparat som er helt formidabelt, sier Revhaug.
I juli skrev DN at Telenor utleverte data til militærjuntaen i Myanmar 519 ganger.
Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) ba da kontrollkomiteen granske myndighetenes håndtering da Telenor trakk seg ut av Myanmar.
– Den store utfordringen er hvilke persondata militærjuntaen har fått tilgang til, sa han da.
Telenors konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer sa da til DN at selskapet stod i en usedvanlig vanskelig situasjon.
Selskapets ansatte jobbet i et land med et militært regime, påpekte konsernsjefen.
– Det ble innført militær standrett, hvor lokale kommandanter kunne utstede og utføre dødsstraff hvis vi ikke fulgte loven, sa Fasmer.