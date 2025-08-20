NRK: Telenor delte persondata med militærjuntaen i Myanmar

1300 mobilkunder fikk trafikkdata utlevert, eller telefonen blokkert, etter krav fra kuppmakerne. Det skriver NRK.

– Konsekvensen av å nekte ordre fra militæret, var å utsette våre ansatte for livsfare, sier daværende toppsjef Jon Omund Revhaug i Telenor Myanmar.

18 millioner kunder

Telenor nektet ikke utlevering av dataene som juntaen ville bruke til å pågripe folk en eneste gang.

I februar 2021 kuppet militæret i Myanmar makten fra de folkevalgte. Under opptøyene ble mange drept.

Den norske teleoperatøren hadde 18 millioner kunder før de solgte virksomheten til libanesiske M1 Group i juli 2021.

Selskapet utleverte blant annet data om nobelprisvinner Aung San Suu Kyi.

Blant dem som fikk persondata utlevert, var landets sivilt valgte leder Aung San Suu Kyi, som i 1991 fikk Nobels fredspris. Foto: Peter Dejong / AP/NTB

Sitter fengslet

Den burmesiske politikeren og diplomaten vant i 1991 Nobels fredspris for sin opposisjon mot det burmesiske militærregimet.

Hun sitter i dag fengslet for korrupsjon. Sønnen Kim Aris reagerer sterkt på NRK-avsløringen.

– Telenor burde definitivt ikke utlevert informasjonen. I stedet ga de juntaen et betydelig maktmiddel. Slik at den kunne jakte på folk, sier han til NRK.

Revhaug i Telenor sier kravene fra myndighetene var beinharde.

Krevde granskning

Han sier de ikke kan stå til ansvar for hva de burmesiske myndighetene brukte dataene til.

– At sønnen reagerer sterkt, har jeg full forståelse for. Men vi stod overfor et maktapparat som er helt formidabelt, sier Revhaug.

I juli skrev DN at Telenor utleverte data til militærjuntaen i Myanmar 519 ganger.

Stortingsrepresentant Tage Pettersen (H) ba da kontrollkomiteen granske myndighetenes håndtering da Telenor trakk seg ut av Myanmar.

– Den store utfordringen er hvilke persondata militærjuntaen har fått tilgang til, sa han da.

Telenors konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer sa da til DN at selskapet stod i en usedvanlig vanskelig situasjon.

Selskapets ansatte jobbet i et land med et militært regime, påpekte konsernsjefen.

– Det ble innført militær standrett, hvor lokale kommandanter kunne utstede og utføre dødsstraff hvis vi ikke fulgte loven, sa Fasmer.