Abonner
Telia

NRK: Telia har problemer

Telia har problemer med telefondekningen i flere deler av landet. Også politiet rammes. 

NTB
10. mars 2026 - 11:15

Telia har problemer med telefondekningen i flere deler av landet. Det rammer blant annet politiets numre.

Informasjonssjef Daniel Barhom i Telia bekrefter problemene til NRK.

– Vi har for tiden en feil som gjør at noen kunder opplever problemer med å ringe. Vi jobber med feilsøking og gjør det vi kan for å løse saken så raskt som mulig. Vi beklager ulempene for kundene som er berørt, sier Barhom.

Politidirektoratet skriver tirsdag at det er problemer med mobilsamtaler med Telia som rammer politiet.

– Problemene påvirker ikke fasttelefon. Nødsamtaler og anrop til 112 fungerer, men det er problemer med å komme igjennom på 02800, skriver de.

Tørre øyne og dårlig øyehelse er en økende utfordring, og dette er gjerne tett knyttet til livsstil og skjermbruk.
Les også:

Øyeprofessor: Etterlyser skjermvett i nye skjermråd

Telia
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.