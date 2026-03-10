NRK: Telia har problemer

Telia har problemer med telefondekningen i flere deler av landet. Det rammer blant annet politiets numre.

Informasjonssjef Daniel Barhom i Telia bekrefter problemene til NRK.

– Vi har for tiden en feil som gjør at noen kunder opplever problemer med å ringe. Vi jobber med feilsøking og gjør det vi kan for å løse saken så raskt som mulig. Vi beklager ulempene for kundene som er berørt, sier Barhom.

Politidirektoratet skriver tirsdag at det er problemer med mobilsamtaler med Telia som rammer politiet.

– Problemene påvirker ikke fasttelefon. Nødsamtaler og anrop til 112 fungerer, men det er problemer med å komme igjennom på 02800, skriver de.