NSM må nedbemanne

– Da jeg startet i august, var det klart for meg at vi må redusere antallet ansatte for å oppnå budsjettbalanse i 2025 og 2026, sier NSM-direktør Arne Christian Haugstøyl til Altinget.

Han ønsker ikke å kommentere nøyaktig hvor mye som må kuttes i lønnskostnader.

Foreløpig ser det ut til at NSM kommer i mål med naturlige avganger, uten å tilby sluttpakker, forklarer direktøren videre. Han presiserer at ingen kommer til å bli sagt opp.

Ansettelsesstopp

Pressetalsperson Marit Hverven i NSM bekrefter overfor Digi at det ikke er snakk om oppsigelser.

– Utgangspunktet er at NSM har hatt veldig høye lønnskostnader fordi det er blitt ansatt flere enn vi har hatt finansiering til. Derfor ble det iverksatt en ansettelsesstopp i august i år, etter at ny direktør tiltrådte.

Hverven oppgir ikke hvor lang tid de tror det vil ta å komme i mål med reduksjonen, men skriver at de vil komme i mål, og at de allerede er på god vei.

Vil «stramme opp organisasjonen»

NSM har også iverksatt et utviklingsprosjekt for organisasjonen, som fortsetter inn i 2025, og som har til hensikt å stramme opp organisasjonen, fortsetter Hverven.

På spørsmål om hvilke fagområder kuttene rammer, og i hvilken grad det rammer det rammer Nasjonalt cybersikkerhetssenter (NCSC) og cybersikkerhetsområdet, svarer hun:

– Vi går ikke på akkord med samfunnsoppdraget vårt. Dette krever en del av oss når det gjelder å prioritere oppgavene som vi skal gjennomføre hardere, og etter hvert er vi avhengige av å få rekruttert inn flere innenfor en del kompetanseområder. Det er viktig at vi ikke reduserer antallet ansatte for mye, slik at vi klarer å ivareta oppgavene våre.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Neste generasjons ID-løsning kan stoppe langt flere svindelforsøk

Lønnskostnader tilsvarende 50 årsverk

Allerede i august, kort tid etter at Haugstøyl tok over som direktør, ble det innført ansettelsesstopp i NSM. Han tok over direktørrollen etter Sofie Nystrøm, som gikk av da den såkalte lånesaken ble kjent.

Haugstøyl forteller til Altinget at lånesaken utvilsomt har gjort en del ansatte usikre.

Altinget har fått innsyn i et referat fra et ekstraordinært styringsmøte 12. juni mellom NSM, Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet. Der står det at NSM må kutte lønnskostnader tilsvarende opptil 50 årsverk i 2025 for å nå sine egne mål.