NSM om dataangrepene: – Vil vurdere ytterligere tiltak

Nettsidene til flere norske bedrifter og virksomheter ble rammet av et dataangrep torsdag morgen. Dette gjaldt blant annet nettsidene til Statistisk sentralbyrå (SSB).

Like etter varslet Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) om at også deres nettsider hadde blitt rammet. NSM har ansvar for å avdekke og varsle om alvorlige dataangrep.

– Generelt skjer dette vanligvis fordi man forsøker å spre uro og usikkerhet rundt nettsider og tjenester i det norske samfunnet, sier kommunikasjonsdirektør Hasse Lindmo.

– Nettsidene får rett og slett så mye trafikk at de kan bli trege, ustabile og utilgjengelige for folk i kortere perioder. Det er ganske teknisk greit for virksomhetene å rette opp i det.

NSM: – Har tiltak på plass

På spørsmål om NSM, som har ansvar for forebyggende nasjonal sikkerhet, selv er godt rusta mot tjenestenektangrep, sier Lindmo at det er viktig å presisere at det er nettsiden deres som ble rammet og ikke selve funksjonen til virksomheten.

– Vår nettside var ustabil i perioder på morgenen. Vi har tiltak på plass som gjør at vi kan tåle ganske mye trafikk av denne typen, sier han og fortsetter:

– Men ved alle sånne hendelser vil vi vurdere om vi skal gjøre ytterligere tiltak. Dette er hendelser som er en del av normalbildet. Det er viktig å huske på at alle virksomheter med åpne og tilgjengelige nettsider i utgangspunktet kan utsettes for tjenestenektangrep.

SSB utsetter statistikk

NSM sier de er kjent med hvem som hevder at de står bak angrepet, men at de ikke ønsker å bidra til å gi disse oppmerksomhet.

– Vi er opptatt av å forklare og avdramatisere angrepene, fordi de ofte får så stor synlighet. Til tross for at angrepene ikke har langvarige og alvorlige konsekvenser rent teknisk, kan det likevel ha andre konsekvenser. Slike angrep kan spre usikkerhet og frykt i befolkningen og gi et inntrykk av at digitale tjenester vi er avhengige av, ikke er sikre nok, sier Lindmo.

Som følge av dataangrepet har Statistisk sentralbyrå utsatt å publisere statistikk som skulle ha blitt publisert fredag morgen. Statistikken blir publisert mandag isteden.