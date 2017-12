Nvidia faser ut støtten for 32-bit operativsystemer

Mens de fleste av dagens pc-er nok har rikelig med systemminne, var minnemengden tidligere så lav at mange ikke så noen grunn til å installere et 64-bit operativsystem, selv om det fantes både pc-operativsystemer og -prosessorer med slik støtte på denne tiden − noe som alvorlig ble gjeldende da Microsoft kom med Windows XP Professional x64 Edition i april 2005, som mange kunne oppgradere til gratis.

Dette var to år etter at AMD kom med de første AMD64-baserte prosessorene. Intel lanserte prosessorer med den tilsvarende 64-bit-utvidelsen, opprinnelig kalt EM64T (Extended Memory 64 Technology), sommeren 2004.

I 2005 antydet Rune Lystad hos Microsoft Norge overfor digi.no at 32-bit klientutgavene av Windows nok ville være faset ut med 64-bits utgaver innen en tre-fire år. Når det gjaldt serversiden, mente han at det ville ta seks-sju år.

Slik gikk det ikke. Selv Windows 10 er tilgjengelig i 32-bit versjon.

Setter ned foten

Men nå sier en av de større maskinvareleverandørene at nok får være nok. Nvidia, som leverer blant annet grafikkprosessorer til mange pc-er, kunngjorde rett før jul at selskapet ikke lenger vil støtte 32-bit operativsystemer for pc-er med x86- eller x64-arkitektur. Det betyr at når versjon 390 av selskapets GeForce-drivere blir utgitt om ikke så lenge, så vil det være den aller siste ordinære driverversjonen som støtter 32-bit-utgaver av Windows, Linux og FreeBSD.

Nvidia lover likevel å tilby eventuelle sikkerhetsrelaterte oppdateringer også til 32-bit-plattformene fram til januar 2019. Men disse vil ikke inkludere nye funksjonalitet eller nye optimaliseringer.

Har det noen betydning?

Hvor mange det fortsatt er som bruker pc-er med 32-bit operativsystemer, er ukjent. Men sannsynligvis er det en del. Samtidig er Nvidia nok bare en av mange som kommer til å droppe støtten for slike i tiden som kommer, da etterspørselen etter slik støtte nok har blitt temmelig lav med årene.

Samtidig kan man kanskje anta at mange av dem som fortsatt bruker 32-bit operativsystemer, uansett ikke er blant dem som er så veldig opptatt av å bruke de nye og beste driverne, selv om de har Nvidia-basert skjermkort som ikke var blant de aller tregeste da det var helt nytt.

PC-brukere som har 32-bit Windows 10 på pc-en og som ønsker å skifte ut dette med 64-bit-utgaven, kan gjøre dette ved hjelp av Microsofts verktøy for å lage installasjonsmedier for Windows 10 – MediaCreationTool. Da kan man velge at installasjonsfilene for 64-bit-utgaven legge inn på installasjonsmediet. Deretter kan man bruke mediet til å installere Windows 10 på nytt, men denne gang 64-bit-utgaven.

Husk å velge riktig arkitektur før du laster ned Windows 10-installasjonsfilene. Valgmulighetene åpnes ved at man fjerner avkrysningen for anbefalte valg. Skjermbilde: digi.no

For sju år siden: Nær halvparten bruker 64-bit Windows 7