Nvidia gir virusforskere gratis lisens til GPU-basert analyseverktøy

Til vanlig koster det penger å bruke Nvidias Parabricks Genomics Analysis Toolkit, en GPU-basert (Graphics Processing Unit) samling med analyseverktøy som selskapet hevder kan utføre genomanalyse mye raskere enn den rent CPU-baserte programvaren Genome Analysis Toolkit, som Parabricks er basert på. Ytelsen skal skalere lineært med antallet GPU-er i systemet.

Tiden det tar å utføre typiske analyser, skal kunne reduseres fra dager til under en time, når jobben gjøres på én enkelt server.

I minst 90 dager

I går opplyste Nvidia at selskapet nå, i første omgang, tilbyr en 90 dager fri lisens til Parabricks til alle forskere som jobber med å forstå og bekjempe koronaviruset SARS-CoV-2, som forårsaker sykdommen Covid-19. Gratisperioden kan blir forlenget, dersom situasjonen tilsier at det er behov for dette.

Parabricks-verktøyet kan kun brukes på Linux-baserte datamaskiner og CUDA-kompatible (Compute Unified Device Architecture) grafikkprosessorer fra Nvidia. Det har bare blitt testet med grafikkprosessorene P100, V100 eller T4. Disse må ha minst 12 gigabyte grafikkminne og være installert i systemer med mye minne og relativt mange CPU-kjerner. Slike konfigurasjoner finnes i alle fall i nettskyene til Amazon og Google. Nærmere detaljer finnes på denne siden.