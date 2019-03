Nvidia har laget en minidatamaskin til under tusenlappen

Nvidia kunne fortelle i en pressemelding mandag at de har laget en minidatamaskin som er spesialisert for kunstig intelligens, og har kalt den Jetson Nano.

Kunngjøringen kommer under ett år etter at skjermkortprodusenten laget Jetson Xavier, som nå selges for 1399 dollar – rundt 12.000 kroner. Jetson Nano, på sin side, vil kunne kjøpes for under tusenlappen, eller 99 amerikanske dollar.

Jetson Nano leverer en ytelse på 472 GFLOPS (milliarder flyttalls-operasjoner per sekund), og er særdeles energieffektiv da den bruker så lite som fem watt.

Maskinen støtter Linux-operativsystemet, og når det gjelder spesifikasjoner har den blant annet en 128-kjerners grafikkprosessor med Nvidias Maxwell-arkitektur. Videre har den en firekjerners ARM A57-prosessor og 4 GB internminne.

To versjoner

AI-Maskinen kommer i to versjoner der den ene er en såkalt utviklingspakke. Nvidia mener at denne maskinen skal være ypperlig for oppstartsbedrifter, skaperverksted for teknologi (makerspaces), studenter og generelt for folk som ikke har så altfor god råd.

Den andre versjonen er en produksjonsklar modul som er ment for kommersielle selskaper. Denne modulen må kjøpes i pakker på over 1000, og prisen per stykk på denne versjonen vil være på rundt 1100 kroner, eller 129 dollar.

Jetson Nano er en minidatamaskin og utviklingspakken strekker seg ikke lenger enn 10 centimeter i lengden og 8 i bredden.

Den produksjonsklare modulen er litt mindre, og er 7 centimeter lang og 4,5 centimeter bred.

Ifølge Nvidia har Jetson Nano støtte for sensorer med stor grad av nøyaktighet, kan prosessere data fra mange sensorer parallelt, og det er støtte for mange av de mest populære AI-rammeverkene. Det skal gjøre det enklere for utviklere å bygge løsninger basert på Jetson Nano.