Nvidias nye GPU-arkitektur har maskinvarebasert «raytracing»

Nvidia har lansert sin neste (8. generasjon) GPU-arkitektur, kalt Nvidia Turing. Den nye arkitekturen skal ifølge Nvidia være selskapets største fremskritt siden lanseringen av Cuda-arkitekturen i 2006.

Turing-GPU-en. Foto: Nvidia

Turing-GPU-en gjør det mulig med sanntids raytracing, som er en metode for å skape mer realistiske 3D-animasjoner og bilder ved at man sporer hvordan lysstråler beveger seg og reflekteres fra ulike objekter. I tillegg skal grafikkprosessoren være enda bedre enn tidligere på den delen av kunstig intelligens (AI) som kalles «inferencing», altså det å trekke logiske slutninger.

Den nye GPU-arkitekturen er utstyrt med det Nvidia kaller «RT-kjerner», som er spesiallaget for raytracing. Disse akselerer beregningen av hvordan lys og lyd beveger seg i et 3D-miljø med opptil 10 «gigarays» i sekundet. I følge Nvidia vil sanntids raytracing-operasjoner gå 25 ganger raskere enn med forrige generasjon Pascal-arkitektur.

RT-kjernene jobber sammen med en ny Tensor-kjerne i det som Nvidia kaller «hybrid rendering», hvor raytracing kombineres med tradisjonell rastrering av bilder. Tensor-kjernene aksellerer maskinlæring og kunstig intelligens, med opptil 500.000 milliarder tensor-operasjoner i sekundet.

Nvidia-sjef Jensen Huang hevder at sanntids raytracing er "den hellige gral" innenfor datagrafikk. Foto: Nvidia

Kunstig intelligens-biten i Turing-GPU-en brukes blant annet for å få til raskere og bedre kantutjevning, oppskalering av video til ulike oppløsninger, og så videre. GPU-er basert på Turing-arkitekturen vil ha opptil 4608 Cuda-kjerner og støtter opptil 16-000 milliarder flyttalsoperasjoner i parallell med 16.000 milliarder heltallsoperasjoner i sekundet.

Tre Turing-baserte grafikkort

Samtidig med lanseringen av Turing lanserte Nvidia også sine første produkter basert på den nye arkitekturen.

De nye produktene har fått navnene Nvidia Quadro RTX 8000, Quadro RTX 6000 og Quadro RTX 5000. Målgruppen er designere og for eksempel de som jobber med visuelle effekter.

- Turing er Nvidias viktigste innovasjon innenfor datagrafikk på mer enn et tiår, sa Nvidia-sjef Jensen Huang under sin tale på Siggraph-konferansen, ifølge en pressemelding fra Nvidia.

Huang sa videre at han tror hybrid-rendring vil endre bransjen, og åpne opp nye muligheter.

Toppmodellen Nvidia Quadro RTX 8000. Foto: Nvidia

- Sanntids raytracing er den hellige gral i vår bransje, sa han.

For å gjøre det enklere for utviklere å ta i bruk mulighetene i den nye Turing-arkitekturen, har Nvidia forbedret sin utviklingsplattform RTX med nye SDK-er for AI, raytracing og simulering.

De første produktene skal komme på markedet i løpet av fjerde kvartal. RTX 8000 kommer med 48 GB grafikkminne, mens RTX 6000 og 5000 kommer med henholdsvis 48 og 32 GB. Prisen på toppmodellen er oppgitt til 10.000 amerikanske dollar, altså godt over 80.000 kroner, mens de to andre koster henholdsvis 6300 og 2300 dollar.