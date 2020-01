Ny Bluetooth-standard skal gi bedre lydopplevelser

Denne uken ble det kjent at et nok en ny Bluetooth-standard er underveis. Denne kalles for Bluetooth LE Audio og skal først og fremst forbedre opplevelsen av trådløs overføring av lyd. I praksis dreier det seg om en ny operasjonsmodus, som kommer i tillegg til dagens Classic Audio.

Ny kodek

Med Classic Audio benyttes en lydkodek som kalles for SBC. LE Audio vil i stedet ta i bruk lydkodeken LC3 (Low Complexity Communication Codec) som skal kunne levere bedre lydkvalitet enn SBC selv med halvparten av bitraten. I tillegg skal den være mindre energikrevende å kode og dekode, noe som bør kunne føre til bedre batteritid.

Deling og kringkasting

Bluetooth LE Audio åpner i hovedsak for tre nye muligheter. Det ene er kringkasting av én eller flere lydstrømmer til et ubegrenset antall mottakere. Dette kalles for Bluetooth Audio Sharing, som kan være enten personlig eller stedsbasert.

Personlig deling innebærer at en bruker kan dele med folk rundt dem, for eksempel musikken på en smartmobil med hodetelefonene til familie eller venner. Dette er ikke så ulikt delingen Apple tilbyr fra med iOS 13.1, men Bluetooth Audio Sharing skal fungere på tvers av ulike leverandører.

Stedsbasert deling innebærer at brukerne av Bluetooth-mottakere kan lytte til lydstrømmer som tilbys ved for eksempel på idrettsarenaer, flyplasser, forelesningssaler eller teatre, ja kanskje til og med velge mellom flere ulike språk.

Synkroniserte lydstrømmer

LE Audio skal også ha støtte for høreapparater, noe som skal gjøre det enklere for hørselshemmede å lytte til trådløst overførte lydstrømmer.

Nytt er også Multi-Stream Audio, som skal åpne for overføring av flere uavhengige, men synkroniserte lydstrømmer mellom for eksempel en smartmobil og én eller flere lydmottakere.

Ifølge Bluetooth SIG åpner dette blant annet for bedre stereoopplevelser. Det skal også gjøre veksling mellom ulike lydkildeenheter enklere, og det å bruke taleassistenttjenester skal bli mer sømløst.

Det er ventet at Bluetooth LE Audio-spesifikasjonen vil bli utgitt i løpet av det inneværende halvåret. Det er uvisst når teknologiene vil bli støttet av kommersielt tilgjengelige produkter.