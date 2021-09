Ny by får «koderom»: Skal motivere barn og unge til å interessere seg for koding

«Koderom» er et nytt konsept på flere av landets vitensentre hvor barn og unge kan utforske teknologi og digitale løsninger.

Torsdag denne uken åpnet to nye koderom i det regionale vitensenteret «Inspiria science center» i Sarpsborg, og barn og lærere fra 6. trinn på Årum skole var til stede og fikk teste koderommene.

Rommene vil bli brukt i undervisningen av skoleelever som besøker vitensenteret, men vil også være tilgjengelig for publikumsbesøkende i helgene.

Vitensenteret tror konseptet vil bidra til å skape realfagsglede, gjøre programmering mer interessant og relevant samt være et viktig supplement til undervisningen som elevene får på skolen.

Økt kompetanse til regionen

Geir Endregard, administrerende direktør i Inspiria science center. Foto: Inspiria science center

De nye koderommene er spesiallagde rom med mye utstyr. Det største koderommet er tilrettelagt for undervisning og verksteder. Gjennom lek og læring skal den nye arenaen kunne bidra til å øke interessen for matematikk og programmering, naturfag og energi. I det minste koderommet skal ungdommer kunne teste programmering av lys og lyd.

Administrerende direktør Geir Endregard i Inspiria science center sier i en pressemelding at rommene vil være til stor glede for særlig barn og unge, men at alle, uavhengig av alder og kunnskapsnivå, skal få muligheten til å lære mer om programmering når de er på besøk hos dem.

Vitensenteret tar imot skolebesøk fra hele Østfold-regionen.

– Vi ser at stadig flere av skoleleveransene våre har et element av programmering eller digitale løsninger. Det vil også være et stort behov for kodekompetanse i årene som kommer, og med et slikt koderom kan vi legge enda bedre til rette for å gjøre temaet spennende og nyttig, sier Endregard.

Han ønsker å gjennomføre ulike arrangementer i de nye koderommene og håper på sikt at dette vil bidra til økt kompetanse, rekruttering og verdiskapning i Østfold og ellers i Viken.

Nyåpnet koderom i på vitensenteret «Inspiria» i Sarpsborg. Foto: Inspiria science center

Med støtte fra Equinor

Fakta om koderom Sammen med fire vitensentre i landet har Equinors «Morgendagens helter»-program utviklet egne undervisningsrom for programmering.

Koderommet er en utvidelse av undervisningsprogrammet Kodekraft som tilbys gratis til 9. og 10. trinn over hele landet.

Målet med koderommet er at alle, uansett alder og kunnskapsnivå, skal få muligheten til å lære mer om programmering ved å besøke et vitensenter.

Vitensentrene med ferdigbygde koderom er Inspiria science center (Sarpsborg), Nordnorsk vitensenter (Tromsø), Vitensenteret i Nordland (Mo i Rana) og VilVite (Bergen).

Størrelsen på rommene varierer fra 70 til 140 kvadratmeter. Kilde: Inspiria science center

Inspiria er ett av fire regionale vitensentre som har fått støtte fra Equinors talentutviklingsprogram «Morgendagens helter» til å åpne to dedikerte koderom. Equinor samarbeider i dag med åtte vitensentre i Norge gjennom talentutviklingsprogrammet, der satsing på realfag står sentralt. Ifølge Inspiria i Sarspborg har programmet vært en viktig støttespiller for de regionale vitensentrene i en årrekke.

– Rommene skal være et lavterskeltilbud med gøyal kodelæring, noe jeg håper kan bidra til å trigge enda flere nysgjerrige realfagshoder, sier sponsorsjef Cathrine Instebø i Equinors «Morgendagens helter»-program i meldingen.

En forlengelse av digitalt opplegg

Inspiria og de andre vitensentrene leverer det digitale undervisningsopplegget «Kodekraft» og «super:bit» på tvers av Viken fylke.

Koderommet vil være en utvidelse av «Kodekraft», som tilbys gratis til 9. og 10. trinn i regionen. Hensikten med opplegget er ifølge vitensenteret å gi en grunnleggende forståelse for programmering og energiutfordringer og å skape realfagsglede gjennom praktisk læring. Inspiria koordinerer Kodekraft-leveransen på vegne av vitensentrene over hele landet.