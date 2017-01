Ny Chromebook for utdanningsmarkedet skal tåle juling – og har «bakteriefri» skjerm

Googles Chromebook-plattform har gjort det bra i utdanningsmarkedet i USA, og også her i Norge ser det ut til at de billige Chrome OS-baserte PC-ene er på fremmars i skoleverket. For eksempel har man i Asker kommune bestemt seg for å gi alle ungdomsskoleelever hver sin Chromebook og Trondheim valgte i fjor å standardisere på Chromebook i grunnskolen.

Acer Chromebook Spin 11. Foto: Acer

Nå lanserer PC-produsenten Acer en ny Chromebook som skal være spesielt tilpasset den litt tøffe behandlingen PC-er kan bli utsatt for i skolene.

Nye Acer Chromebook Spin 11 (R751T) har en såkalt MIL-STD 810G-sertifisering – som er en amerikansk, militær standard for produkter som skal tåle en ekstra trøkk. Ifølge Acer skal maskinen tåle å falle ned fra høyder på opptil 122 centimeter, takket være forsterket kabinett og støtdempende gummi rundt tastaturet.

Maskinen er også utstyrt med et dreneringssystem slik at den skal tåle at man søler opptil 330 milliliter med vann i tastaturet. I tillegg er tastene laget på en slik måte at elevene ikke skal kunne løsne dem.

Antibakteriell berøringsskjerm som kan vris helt rundt

Chromebook Spin 11 har en skjerm som kan vris helt rundt, derav navnet «Spin». Du kan for eksempel vri skjermen rundt til baksiden, og på den måten bruke Chromebooken som et slags nettbrett. Eventuelt kan du sette maskinen i det Acer kaller «tent mode», hvor den er halvveis åpen slik at den kan stå på bordet med skjermen ut – for eksempel når du vil vise frem en video eller en presentasjon til andre.

Acer Chromebook Spin 11 Skjerm: 11,6" HD IPS LCD (touch), Corning Antimicrobial Gorilla Glass

Prosessor: Intel Celeron N3450 eller N3350

Systemminne (RAM): 4/8 GB (LPDDR4)

Lagring: 32/64 GB (eMMC flash)

Trådløst: 2x2 MIMO 802.11ac wifi, Bluetooth 4.2

Tilkoblinger: 2 x USB 3.1 Type-C, DisplayPort over USB-C, 2 x USB 3.0 Type-A. MicroSD-kortleser.

Operativsystem: ChromeOS

Størrelse: 296 x 206 x 20,5 mm

Vekt: 1,4 kilo

Skjermen er berøringsfølsom og kommer med en Wacom-penn, slik at man skal kunne tegne direkte på skjermen eller ta notater.

Ifølge Acer er skjermen også «antibakteriell», på grunn av et spesielt sølvbelegg. Dette er en skjermløsning fra Corning (Antimicrobial Gorilla Glass), og ifølge Corning skal den antibakterielle effekten vare i hele produktets levetid.

PCen er ellers utstyrt med enten en firekjerners Intel Celeron N3450-prosessor eller en tokjerners Celeron N3350-prosessor. Det er 4 eller 8 GB LPDDR4-systemminne og 32 eller 64 GB flashbasert lagringsplass. Se faktaboks for øvrige spesifikasjoner.

Acer Chromebook Spin 11. Foto: Acer

Acer har foreløpig ikke gått ut med opplysninger om når produktet blir tilgjengelig her i Norge, eller pris – men har lovet å komme tilbake til oss med dette.

Det vil for øvrig være mulig å laste ned og kjøre Android-apper via Google Play til denne maskinen, opplyser produsenten. Vi har tidligere skrevet om dette: Nå kommer Android-appene til Chrome OS »

