Ny Facebook-avsløring: Netflix og Spotify kunne se, skrive og slette Facebook-brukeres private meldinger

Spotify, Netflix og Canadas nasjonalbank hadde tilgang til å lese, skrive og slette Facebook-brukeres private meldinger. Amazon hadde tilgang til å få Facebook-brukeres navn og kontaktinformasjon gjennom deres Facebook-venner. Microsofts søkemotor Bing kunne se navn på Facebook-brukeres venner uten deres tillatelse.

Dette er kun noe av det som har kommet frem i en ny Facebook-avsløring som The New York Times står bak. De har fått tak i hundrevis av Facebook-dokumenter som viser at det sosiale mediet anså over 150 virksomheter for å være forretningspartnere, og derfor fritok dem fra Facebooks vanlige personvernregler. Det skriver Buzzfeed News.

Når en bruker logget inn på Netflix eller Spotify og koblet sin Facebook-profil til deres konto, fikk virksomhetene tilgang til personens private meldinger. En talsperson fra Facebook forteller til Buzzfeed News at andre virksomheter nok også hadde samme adgang, men understreker at det på det nåværende tidspunkt ikke er bevist at noen har misbrukt data.

"Facebooks partnere får ikke lov til å ignorere folks privatinnstillinger, og det er feil å antyde at de gjør dette", uttaler talspersonen til Buzzfeed News og tilføyer:

"Vi vet at vi har en jobb foran oss med å gjenvinne folks tillit. Å beskytte folks data krever sterkere team, bedre teknologi og klarere regler, og det er det vi har hatt fokus på i det meste av 2018. Partnerskap er et fokusområde, og som vi har sagt, er vi i gang med å trappe ned de integrasjons-partnerskapene som har blitt inngått for å hjelpe folk med å få adgang til Facebook".

Facebook beskriver selv her hvordan partnerskapene fungerte, og hvorfor de overhodet eksisterte.

Artikkelen er levert av Version2.dk