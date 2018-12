Enda en Facebook-skandale: Flere millioner Facebook-brukere har fått bilder eksponert uten å ha delt dem offentlig

Listen over Facebook-skandaler begynner å bli rimelig lang, og nå melder blant andre nettstedet TechCrunch om nok en sak som ikke akkurat setter kongen av sosiale medier i et godt lys.

Facebook selv la nylig ut en melding hvor de opplyser om en feil i Facebooks bildedelingssystem som førte til at private bilder som brukere ikke har delt offentlig likevel har blitt eksponert.

Ga app-utviklere utvidet tilgang

Feilen ligger i Facebooks bilde-API (programmeringsgrensesnitt) og førte til at app-utviklere har fått tilgang til bilder utover de som deles på brukernes tidslinje, noe som vanligvis ikke skal være mulig.

– Når noen gir en applikasjon tillatelse til å få tilgang til bildene deres på Facebook, gir vi vanligvis appen kun tilgang til bilder som brukere deles på tidslinjen. I dette tilfellet ga feilen utviklere tilgang til andre bilder, slik som de som deles på Marketplace og Historier, skriver Facebook.

Ifølge tjenesten har feilen rammet opptil 6,8 millioner brukere og opptil 1500 applikasjoner laget av 876 utviklere. Facebook opplyste overfor TechCrunch at feilen ble funnet og fikset den 25. september.

Skal rulle ut verktøy

Selskapet skriver at de neste uke vil rulle ut et verktøy for apputviklere som setter dem i stand til å avgjøre hvilke brukere av appene deres som kan være rammet av feilen, og Facebook akter å jobbe med utviklerne for å slette eksponerte bilder fra brukere som er rammet.

I tillegg lover Facebook å direkte varsle personer som er i faresonen, og gi dem informasjon om hvorvidt de har brukt noen av appene som er omfattet av den tekniske feilen – som for øvrig skal være fikset nå.

Facebook oppfordrer også alle brukere til å logge inn på apper som de har delt Facebook-bilder med for å sjekke hvilke bilder appene faktisk har tilgang til.

