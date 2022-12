Et av argumentene mot bare hjemmekontor, eller for mange dager på hjemmekontor, er at møtene ved kaffemaskinen går tapt.

En amerikansk økonomiforsker og en produktsjef i Vyopta har forsøkt å finne ut om det stemmer. De har selv beskrevet forskningen sin i Harvard Business Review.

Det er forskning som viser at vi ikke bygger like nære vennskap med kolleger når vi jobber mye hjemmefra.

Samtidig er det en god del norske spørreundersøkelser som viser at arbeidstakere ønsker seg dager på hjemmekontor og opplever at det har fordeler. Det er også en økning i antall ansatte med hjemmekontor i Norge.

Vi jobber hjemmefra

Den ferske, årlige undersøkelsen Arbeidslivsbarometeret som Arbeidsforskningsinstituttet ved Oslo Met utfører på vegne av YS, viser at flere av har hjemmekontor nå i 2022 enn i 2020. Nå svarer 20 prosent at de har hjemmekontor fast, mot under 10 prosent i pandemiåret 2020.

Noen dager i uka på hjemmekontor har blitt normen i teknologibedrifter, ifølge en undersøkelse fra IT-arbeidsgivernes organisasjon Abelia, gjennomført i oktober og november 2022.

Undersøkelsen viser at det aller vanligste er at arbeidsgiver tillater to hjemmekontordager i uka.

Amerikanerne bak den siste hjemmekontorforskningen mener at deres funn utfordrer ideen om hva som blir tapt når folk jobber hjemmefra.

De mener å se at ansatte har tilpasset seg med tanke på videomøter. De har sett at disse møtene har utviklet seg til å bli kortere og mer effektive, men hyppigere.

Spontane møter

Mange av møtene er også spontane, noe annen forskning viser at er mer nyttig enn for eksempel faste, ukentlige møter som skal fylles med innhold.

Forskerne mener at dette viser at fjernarbeidere kompenserer for at de ikke er fysisk sammen og at dette er mer som om de hadde vært fysisk på kontoret.

Metadata fra videomøter på ulike plattformer, som Zoom, Microsoft og Teams, ble samlet inn fra ti store, globale selskaper. Data fra møtene inkluderte hybridmøter, og det ble registrert om kameraene var av eller på.

Måten videomøter brukes på, har endret seg

Forskerne sammenlignet også data fra seks uker i april og mai 2020 med de samme seks ukene i 2021 og 2022. Det innebar å se på data fra mer enn 48 millioner møter for over 500.000 ansatte.

De oppdaget fem endringer i måten videomøter blir brukt på.

Videomøter brukes oftere, faktisk 60 prosent mer per ansatt i 2022 sammenlignet med 2020

Møtene er kortere. Lengden er redusert med 25 prosent i løpet av disse to årene, fra 43 til 33 minutter.

Det er færre deltakere på møtene. I 2020 var det i gjennomsnitt 20 møtedeltakere med på hvert videomøte, i 2022 var gjennomsnittet 10.

Møtene er mer spontane. Færre møter ble planlagt via kalenderen. Flere var spontane og skjedde for eksempel via Meet Now-funksjonen i Teams. Særlig møter med bare to deltakere var i mye større grad spontane.

Forskerne oppdaget også at ansatte som senere sluttet, hadde færre videomøter og hele 67 prosent færre en-til-en-møter enn de som ikke sluttet. Forskerne understreker at det ikke betyr at mer møtedeltakelse i seg selv er løsningen.