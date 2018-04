Ny Google-teknologi oppdager kreft i sanntid med kunstig intelligens

Kunstig intelligens får stadig flere bruksområder, og mange IT-aktører har i økende grad begynt å bevege seg inn i blant annet helsesektoren for å nyttiggjøre teknologien. Dette inkluderer Google, som nå har et spennende og potensielt veldig betydningfullt prosjekt på gang.

På forskningbloggen sin redegjør Google nå for en ny teknologi de kaller «Augmented Reality Microscope» (ARM), som er et slags mikroskop som benytter kunstig intelligens til å oppdage kreft – i intet mindre enn sanntid. Meningen er både effektivisere diagnostisering betraktelig, og heve presisjonen – noe Google mener kan redde mange liv.

Systemet markerer interesseområder i sanntid, som vist her. Foto: Google

ARM er en prototype-teknologi som er ment å bygges inn i eksisterende mikroskopteknologi. Løsningen fungerer ved å bruke maskinlæringsalgoritmer til å analysere bilder og presentere resultatene i selve optikken i mikroskopet mens undersøkelsen pågår, slik at personen som foretar undersøkelsen umiddelbart kan identifisere områder som er av interesse.

Vellykkede demonstrasjoner

Analysene oppdateres fortløpende og sømløst med en frekvens på 10 bilder per sekund mens prøven flyttes rundt og undersøkes i mikroskopet. Ifølge Google har systemet støtte for flere ulike typer visuelle tilbakemeldinger, som tekst, piler, konturer, varmekart og animasjoner. Systemet kan også kjøre flere ulike algoritmer samtidig som fokuserer på hvert sitt område, for eksempel gjenkjenning, kvantifisering og klassifisering.

Google lagde to demonstrasjonsmodeller av ARM-systemet; en for oppdagelse av brystkreft og en annen for prostatakreft. Etter å ha tent opp modellene skal begge ha gitt svært lovende resultater. Brystkreftmodellen endte med en såkalt «area under the curve»-verdi (AUC), som er et mål på presisjon i tester, på 0,98, mens prostatamodellen endte med 0,96 prosent. En AUC-verdi på 1.0 regnes som perfekt, så presisjonen var altså svært høy.

Google selv tror teknologien kan få store konsekvenser for diagnostisering i helsesektoren, blant annet på sykehus, men enn så lenge er den altså kun på prototypenivået. Meningen er imidlertid å bruke ARM-teknologien til å akselerere bruken av kunstig intelligens i medisinsk sammenheng i hele verden.

Mer informasjon kan du finne i forskningsdokumentet, og se også video under.

Google presenterte også en annen, ny teknologi nylig: Den kan isolere stemmer i folkemengder »