Asus opplyser i en pressemelding at de har lansert sin Proart-serie i Norge. Dette er selskapets serie med PC-er og skjermer beregnet på de som jobber med innholdsproduksjon, bildebehandling, design, spillutvikling, eller andre kreative yrker hvor det er behov for høy ytelse og korrekte farger på skjermen.

Blant de nye produktene er Proart Studiobook 15 og Studiobook Pro 15, to bærbare PC-er som begge kommer med 15,6 tommer store 4K-skjermer som skal klare 100 prosent av fargerommet Adobe RGB. Skjermen er kalibrert fra fabrikken («Pantone validated») og skal ha såkalt Delta E mindre enn 1,5 (et mål på fargenøyaktighet, der 0 er perfekt). PC-ene kommer med Intel Core i7-prosessor og grafikk i arbeidsstasjonsklassen: Nvidia Geforce RTX2060 i Studiobook 15 og Nvidia Quadro RTX5000 i Pro-modellen.

Begge modellene kommer med wifi 6 (802.11ax). Studiobook 15 koster 19.999 kroner og er tilgjengelig nå, mens Studiobook 15 Pro kommer senere i første kvartal. Pris på denne er ikke kjent.

Flaggskip med Xeon-prosessor

En av de mest interessante modellene, er Asus Proart Studiobook Pro X. Denne har en 17-tommers skjerm som går nesten helt ut i kantene på alle fire sider, eller Nanoedge Display, som Asus kaller det. Det gjør at «fotavtrykket» til PC-en ikke blir så voldsomt stort, selv om skjermen er stor. Skjermen skal klare 97 prosent av DCI P3, et fargerom som gjerne brukes innenfor film.

ProArt StudioBook X Pro kommer med en spesiell pekeplate som også fungerer som en ekstra skjerm. Foto: Asus

Dessverre er oppløsningen bare Full HD – 1920 x 1080. Men spesifikasjonene til maskinen tyder på at den er temmelig kraftig – og kanskje en konkurrent til Lenovo Thinkpad P1 Gen 2, som vi har testet tidligere. Proart Studiobook Pro X kommer med prosessor på opptil Intel HC Xeon E-2276M på 2,8 GHz (turbo boost opptil 4,7 GHz), men kan også fås med en Core i7-prosessor.

Grafikkløsningen er Nvidia Quadro RTX 5000, og maskinen kommer med HDMI 2.0, to USB Type-C-porter med Thunderbolt 3, samt Displayport 1.4 med støtte for å koble til eksterne skjermer med opptil 8K-oppløsning.

Studiobook Pro X har også Asus' litt spesielle Screenpad, en pekeplate som også fungerer som en ekstra skjerm som kan brukes til å kontrollere funksjoner i applikasjoner du har oppe på hovedskjermen, eller kjøre dedikerte apper – for eksempel vise en kalender eller kalkulator.

Prisen på denne herligheten navner på 47.999 kroner, og maskinen blir tilgjengelig i løpet av første kvartal.

Asus har også en rimeligere 17-tommer, Studiobook 17 Pro, som starter på 19.499 kroner.

Stasjonære PC-er og skjermer

Asus ProArt Station D940MX. Foto: Asus

I tillegg til de bærbare PC-ene består serien også av et par stasjonære PC-er i miniformat. Proart Station D940MX har forholdsvis beskjeden størrelse (9,5 x 30 x 28,3 cm), og kommer med en Intel Core i7-9700K-prosessor, 32 GB DDR4 RAM og et Nvidia Geforce RTX 2080 Ti-grafikkort. En spesiell kjøleløsning skal sørge for lavt støynivå og lav arbeidstemperatur, ifølge Asus. Prisen på denne PC-en, som kommer i andre kvartal, havner på 27.199 kroner.

Selskapet har ellers en enda mer avansert modell, Proart Station PA90, som leveres med 9. generasjon Intel Core i9-prosessor og Nvidia Quadro-grafikk.

Ellers nevner vi at Proart-serien også består av fabrikk-kalibrerte skjermer i ulike størrelser. Alle skjermene skal ifølge Asus klare 100 % av Adobe RGB.

Vi vil prøve å få tak i testeksemplarer av noen av disse produktene senere.