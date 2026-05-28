Ny kritikk mot Nav: – Vesentlige svakheter i etatens interne IT-kontroll

– Det er avdekket vesentlige svakheter i Arbeids- og velferdsetatens interne kontroll i IT-systemene, som gjelder logging og kontroll av tilganger til databaser. Svakhetene omfatter flere viktige stønader etter folketrygdloven, som utgjør 683 milliarder av totalt 702,7 milliarder kroner i regnskapsførte tilskudd og stønader for 2025, skriver Riksrevisjonen i sin beretning.

Bakgrunnen for Riksrevisjonens konklusjon for 2025 er den samme problemstillingen som førte til at den tok forbehold i revisjonen av Navs årsregnskapsoppstilling for 2024.

Det var også deler av bakgrunnen for at daværende direktør Hans Christian Holte gikk av høsten 2025.

– Ikke overraskende

– Riksrevisjonens konklusjon er ikke overraskende. Årsaken er svakheter i logging og kontroll av tilganger til databaser, som ble oppdaget i fjor, og som jeg da påpekte ville få konsekvenser for vurderingen av regnskapet for 2025, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng (Ap).

Hun påpeker at Nav har fått beskjed om å prioritere god internkontroll slik at Riksrevisjonen får gjort sin kontroll av regnskapet.

– Departementet har fulgt opp dette i styringsdialogen og har satt i gang en ekstern gjennomgang av internkontrollen i Nav. Regjeringen har også satt ned en ekspertgruppe som skal gjennomgå Nav og se på oppgaver og organisering, sier hun.

Jobber med å etablere rutiner

– Vi har gjennom 2025 jobbet med å etablere rutiner som sikrer etterlevelse av økonomireglementet på dette området, og arbeidet med internkontroll fortsetter med full styrke i 2026, sier økonomi- og styringsdirektør Jane Hellstrand i Arbeids- og velferdsdirektoratet (Nav).

Videre påpeker Nav i en pressemelding at de, etter tilbakemeldingene fra Riksrevisjonen på regnskapet for både 2024 og 2025, har gjennomført omfattende kontroller og analyser av regnskapstallene uten å finne at noe uregelmessig har skjedd.