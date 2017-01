Lanserer løsning som lar team samarbeide om å kjøre svært grafikktunge applikasjoner i skyen

OSLO (digi.no): Fujitsu har i samarbeid med lagringsleverandøren Netapp lansert en løsning som i praksis fjerner behovet for kraftige grafiske arbeidsstasjoner, og samtidig skal gjøre det enklere å samarbeide om prosjekter fra hvor som helst i verden.

Den nye 3D vShape-løsningen flytter grafikkmusklene til servere i «skyen», hvor all prosessering gjøres, og så streames skjermbildet ut til brukernes pc-er.

Det hele er basert på Fujitsus virtualiseringsplattform vShape. Med den såkalte 3D vShape-løsningen har man tatt dette et skritt videre og laget en løsning spesielt beregnet på svært grafikktunge applikasjoner – som CAD, 3D-design og visualisering.

– Målgruppen for løsningen er blant annet olje- og gassbransjen, medieproduksjon, seismografiske institutt og medisinske institusjoner. Med denne løsningen får du en ekstremt høy ytelse, samtidig som sikkerheten er godt ivaretatt. Man kan også samhandle og dele det man ser på skjermen over store avstander, sier Erik Breifossmo, Sales specialist Primergy Server and Solutions hos Fujitsu.

Mener løsningen gir bedre sikkerhet og høyere ytelse

Breifossmo fortalte under et pressetreff hos Fujitsu i Oslo at dagens løsninger hvor alle sitter med egne arbeidsstasjoner er lite fleksible.

– Det er liten samhandling, og man må sende filer på tvers av ulike lokasjoner, og bruke båndbredde på dette.

Han forteller videre at en utfordring i dag er at hvis man setter igang for eksempel en stor rendrejobb på en arbeidsstasjon, så er arbeidsstasjonen i stor grad opptatt – og brukeren blir dermed mindre produktiv.

En annen utfordring er at arbeidsstasjoner kan bli stjålet, og at man har ulike versjoner av filer spredd rundt omkring. Tanken bak 3d vShape-løsningen er at det ikke skal være mulig å miste noe – siden grafikkfilene ligger kryptert og lagret sikkert på ett sted. Det er ikke lov å flytte data ut av systemet, og man unngår derfor at filer kan komme på avveie.

– Det blir også mer effektivt siden det er basert på virtualisering. Hvis du for eksempel setter igang en stor rendrejobb kan du la den kjøre i én VM, mens du tar opp en ny VM og jobber videre der på de vanlige tingene du gjør til daglig.

Han forteller at de i et eksperiment så at en rendrejobb som tok 60 timer på en arbeidsstasjon gikk på halve tiden med deres løsning. Hvor raskt det går avhenger imidlertid av hvor gode applikasjonene er til å utnytte flere prosessorkjerner. Jo bedre applikasjonene er til å utnytte flere kjerner, jo enklere er det å bare tildele mer ressurser til den virtuelle maskinen applikasjonen kjører i – og på den måten øke ytelsen.

Nvidia Tesla M60

Her får vi en demonstrasjon av hvordan man kan jobbe med en 3D-modell basert på MR-bilder. Grafikkprosesseringen foregår i en virtuell maskin, mens kun skjermbildet streames over til brukere som kan sitte hvor som helst i verden. . Foto: Kurt Lekanger, digi.no

I en demonstrasjon viste Fujitsu og Netapp frem hvordan man kunne hente opp både CAD-tegninger og medisinske MR-bilder i 3D og la flere brukere jobbe med disse samtidig. I demonstrasjonen hentet man tegninger fra en server i USA, og viste dette på et Windows-basert Fujitsu-nettbrett i Oslo, samtidig som Kenneth Westerby i Netapp satt i Stavanger og demonstrerte og jobbet med de samme tegningene.

For brukerne fremsto det som om applikasjonene kjørte lokalt. Brukerne kan sitte og diskutere hva som er på skjermen, og man har mulighet til å bestemme hvem som skal ha kontrollen til enhver tid.

Den tekniske løsningen er basert på rackmonterte servere (2U) fra Fujitsu som hver kan være utstyrt med to Nvidia Tesla M60-grafikkort. Du kan ha to slike servere, som altså gir fire M60-grafikkort. Lagringsløsningen er fra Netapp.

Breifossmo forteller at det er mulig å bruke både VMware, Hyper-V, Citrix og andre virtualiseringsløsninger.

Mener det ikke holder med tradisjonelle VDI-løsninger

Den viktigste delen av det hele er imidlertid en programvare som kjører på toppen, som er den som gjør det mulig å overføre skjermbildene fra 3D vShape-serverne og frem til de ulike klientene som er koblet til. Pc-ene behøver ikke være spesielt kraftige, det holder med en hvilken som helst enkel bærbar eller stasjonær pc som kjører Windows, MacOS eller Linux.

Westerby mener det ikke er nok med tradisjonelle VDI-løsninger (Virtual Desktop Infrastructure) av den typen som for eksempel VMware leverer. Dette er bra til Office-applikasjoner og lignende, men ikke for svært grafikktunge applikasjoner, sier han. Disse løsningene fungerer heller ikke for krevende brukere, som for eksempel en geofysiker som kanskje trenger mer enn én skjerm.

– Da fungerer ikke stacken til VMware eller Citrix, for de har ikke dette som en setting, sier Westerby.

Grafikkløsningen skal være kraftig nok til at man skal kunne kjøre treskjermsløsninger med 4K på hver av skjermene.

Slik kan det se ut når man kjører grafikktunge applikasjoner via 3D vShape-løsningen. Foto: Fujitsu

Westerby forteller at det innenfor arbeidsstasjonsmarkedet alltid har vært en slags ubestridt sannhet at man er nødt til å flytte dataene til dit grafikken befinner seg. Men i dag er det mye lettere å «fange data» enn å prosessere dem. Som eksempel nevner han prosessering av tung grafikk og bruk av 4K-oppløsning.

– Hvorfor skal vi fortsatt holde på med arbeidsstasjoner når vi vet at virtuelle maskiner er overlegent? Det er ingen som vil tilbake til fysiske servere. Men for å få dette til er vi nødt til å bevise for markedet at vi har en grafikk som fungerer utrolig bra, sier Westerby.

Det Netapp bidrar med er ifølge Westerby «å ta vare på grafikken til M60» ved å levere flashbaserte lagringsløsninger bak serverne som er laget for å gi ekstremt lav forsinkelse («latency»).

Konkurrenten Dell har også nylig annonsert en løsning for å gjøre det mulig å jobbe med krevende grafikk uten å måtte ha kraftige arbeidsstasjoner lokalt. Dette er en litt annerledes tilnærming, med blant annet en 2U rackserver som fungerer som en slags «appliance» som kun er laget for å produsere grafikk. Også denne løsningen er basert på Nvidia-grafikkort.

Fujitsu ville ikke si så mye om hva løsningen koster. Men selskapet opplyser at så snart man begynner å komme over rundt åtte brukere, så vil det bli billigere enn å kjøpe vanlige arbeidsstasjoner – som typisk kan koste fra 80-100 000 kroner, ifølge Fujitsu.

