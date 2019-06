Ny Opera-nettleser lar brukerne ta kontroll over ressursbruken

Opera Software avduket denne uken en helt ny nettleser for Windows som er spesielt beregnet for personer som er spesielt opptatt av dataspill. Noe av den spesielle funksjonaliteten kan også være for andre brukere.

Spesielt tenker vi da på muligheten brukerne har til å sette grenser for hvor stor andel av minne- og prosessorkapasiteten nettleseren gis tilgang til å bruke. I Opera GX kalles dette for GX Control.

Enkelte nettlesere forsyner seg ganske grovt av det tilgjengelige minnet – ofte med god hensikt. Men på systemer med begrenset mengde RAM eller hvor det kjøres flere minnekrevende applikasjoner, kan nettleserens minnebruk oppleves som et problem.

Slipper å stenge nettleseren

– Det å kjøre et spill kan kreve mye innsats fra maskinen din. Enda mer dersom du strømmer mens du spiller. Fram til nå har gamere ofte stengt nettleseren sin for at spillopplevelsen ikke skal reduseres. Vi fant på GX Control-funksjonen for å få brukernes spill til å kjøre glatt uten å kreve kompromisser knyttet til hva de gjør på web, sier Maciej Kocemba, produktdirektør for Opera GX, i en pressemelding.

Den nye nettleseren, som nå er tilgjengelig i en tidlig testversjon, skal også forenkle innloggingen på Twitch og har et eget redigert «hjørne» for tilbud og nyheter om dataspill.

Nettleseren har også visuelle komponenter og lydeffekter som skal minne om spillkonsoller. Samtidig skal den tilby all den samme funksjonaliteten som den ordinære Opera-nettleseren.

Den ferdige versjonen av Opera GX skal kunne ventes senere i år.

