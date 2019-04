Opera inviterer til en blokkjedebasert Web 3

Opera Software har denne uken lansert Opera 60, også kalt Reborn 3, som skal være den første større nettleseren med en innebygd kryptolommebok og det selskapet kaller for en Web 3-utforsker.

– Weben har endret livene våre. Vi er nå konstant online. Men jo mer tid vi bruker på nettet, desto større er behovet for verktøy som hjelper oss med å kontrollere sikkerheten og personvernet i våre digitale liv, sier nettlesersjef Krystian Kolondra hos Opera Software i en pressemelding.

– Med denne oppgraderingen tar vi det første skrittet inn i Web 3, den nye weben hvor brukerne er i kontroll. Vi mener at enhver nettleser i 2019 bør være klar for Web 3, sier Kolandra.

Web 3?

Web 3, eller Web 3.0, har vært et litt ullent begrep som har eksistert i minst 12-13 år. Det har blant annet blitt brukt som et synonym for den semantiske weben. I de siste årene har blant annet weboppfinner Tim Berners-Lee brukt begrepet som et synonym for den desentraliserte weben. Et opptak av foredrag fra 2016 om dette, med nettopp Berners-Lee, er tilgjengelig på denne siden.

Ifølge TechCrunch fortalte Berners-Lee i foredraget at weben egentlig ble designet for å være desentralisert, slik at alle kunne bidra ved å ha sitt eget domene og egen webserver. Men slik har det ikke blitt.

– I stedet fikk vi situasjonen hvor individuelle persondata har blitt låst i disse siloene. Forslaget er derfor å bringe tilbake ideen om en desentralisert web. For å bringe makten tilbake til folket, sa Berners-Lee.

– Vi mener vi kommer til å gjøre en sosial revolusjon bare med justering: vi kommer til å bruke webteknologi, men vi kommer til å bruke det på en slik måte at vi separerer applikasjonene som du bruker fra dataene du bruker, fortsatte han.

Dapps

Slike desentraliserte apper har også vært tema en stund. Den blokkjedeorienterte undervisningstjenesten BlockGeeks har lagd følgende introduksjonsvideo til det som ofte kalles for Dapps, altså distribuerte applikasjoner som bygger på blokkjeder.

Tilbake til Opera Software, som omtaler Web 3 som framtidens blokkjedebaserte internett. Med Opera 60 skal det være mulig å taste inn adressen til Web 3-applikasjoner, eventuelt finne dem i Operas Dapps Store.

– Blokkjedeteknologier vil bringe makten og kontrollen tilbake til menneskene. De kan på en sikker måte signere transaksjoner og identifisere seg til nettsteder, uten unødvendig deling av dataene sine, sier Kolondra.

Kun på mobilen

Bruk av kryptolommeboken innebærer et samspill mellom PC-utgaven av nettlesere og mobilutgaven. De to nettlesernes lommebøker synkroniseres, men selve nøklene forlater aldri brukerens smartmobil.

Dersom brukeren har behov for å identifisere seg overfor et Web 3-nettsted eller signere en transaksjon i blokkjeden, mottar vedkommende et varsel på smartmobilen. Dette må bekreftes, for eksempel med gjenkjenning av fingeravtrykk eller ansikt.

Foreløpig er det bare Android-utgaven av Opera som støtte dette, men det skal også komme til Opera Touch for iOS.

– Morgendagens internett

– Blokkjedeteknologi har utviklet seg fra bare å lagre midler eller spekulasjon, til en teknologi som vil forme morgendagens internett, sier Kolandra.

– Vi bestemte oss for å øke farten på utviklingen av Web 3 ved å åpne for den på alle våre nettlesere, på tvers av alle operativsystemer.

Opera 60 har også fått en ny, rammeløs design og to tydelige temaer, lyst og mørkt.

