Ny oppdatering setter maskiner ut av spill over hele verden: – Det kunne gått skikkelig galt hos oss, sier IT-ansvarlig

Oppdateringen «KB4462919» går i disse dager ut til Microsoft-kunder over hele verden, men ikke uten problemer. HP- og Dell-maskiner opplever å gå i blåskjerm etter oppdateringen: – Det kunne gått skikkelig galt hos oss, sier IT-ansvarlig Øyvind Liland i Bø kommune i Vesterålen til digi.no.

Han puslet med reinstalleringer av et knippe HP-maskiner i går kveld, og opplevde at flere av dem endte opp med blåskjerm.

Begrenset skadene

Etter litt feilsøking viste det seg at det var den nye Windows 10-oppdateringen som skapte problemene på maskinene.

Liland fikk raskt begrenset skadene ved å sette patchen på pause på oppdateringsserveren som forsyner maskinene i kommunen med den nyeste programvaren.

Men noen få maskiner gikk ned for telling som følge av oppdateringen.

– Vi har fått noen telefoner i løpet av morgentimene med maskiner som er satt ut av spill, forteller han til digi.no.

Kunne slått ut helsekontor

Hadde han ikke vært på jobb torsdag kveld kunne det gått så mye verre. Da ville oppdateringen blitt lastet inn på maskiner rundt omkring i hele kommunen. Dermed kunne det sett mørkt ut for helsekontorene i distriktet.

– For å få bukt med problemet må man reinstallere, og laste nytt operativsystem. Om vi ikke hadde tatt dette på et tidlig tidspunkt, kunne det skapt store utfordringer i hele kommunen. Det ser jo veldig dramatisk ut for brukerne.

Liland har meldt ifra om problemene til HP, som har fortalt ham at han ikke er den eneste som har hatt problemer.

Frustrerte brukere

Selskapet fortalte da at de har fått flere henvendelser fra frustrerte brukere i morgentimene fredag.

– Derfor vil jeg advare mot å kjøre ut denne oppdateringen, sier Liland i Bø kommune til digi.no.

Problemet beskrives i en artikkel publisert hos Digitaltrends.

Konflikt med driver

Den amerikanske avisen skriver at det ser ut som problemet skyldes en konflikt mellom den nye programvareoppdateringen og HP-drivere.

– Vi vil gjøre oppdateringen tilgjengelig igjen når vi har klart å identifisere feilkilden, har de uttalt ved Microsofts amerikanske supportkontor, ifølge Digitaltrends.

Dette er ikke første gang denne måneden Windows forårsaker problemer for frustrerte brukere.

Slettet filer

Som digi.no skrev mandag opplevde flere å få alle filene sine slettet som følge av en oppdatering.

På sine kundestøttesider skrev Microsoft at de har stoppen den nye, store Windows 10-oppdateringen for alle brukere etter at det ble oppdaget til dels alvorlige feil med oppdateringen.

Etter at oppdateringen begynte å rulle ut den 2. oktober har brukere rapportert at filer på mystisk vis har forsvunnet fra PC-en. Microsoft oppfordrer alle som allerede har lastet ned oppdateringen til å minimere bruken av enheten.

digi.no har vært i kontakt med HP i Norge, men venter fortsatt på tilbakemelding.

saken blir oppdatert.