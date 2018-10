Ny Windows-oppdateringen sletter filer på PC-en – stanses nå av Microsoft

På sine kundestøttesider kunngjør Microsoft nå at de har stanset den nye, store Windows 10-oppdateringen for alle brukere etter at det er oppdaget til dels alvorlige feil med oppdateringen.

Etter at oppdateringen begynte å rulle ut den 2. oktober har brukere rapportert at filer på mystisk vis har forsvunnet fra PC-en. Microsoft oppfordrer alle som allerede har lastet ned oppdateringen til å minimere bruken av enheten.

– Ikke installer oppdateringen

Om du ennå ikke har lastet ned oppdateringen anbefaler Microsoft å la være å gjøre dette til det foreligger en ny versjon av oppdateringen. Selskapet vil gi lyd fra seg når de starter utrullingen igjen.

Microsoft er i ferd med å etterforske rapportene, og det er ennå uvisst akkurat hvor feilen ligger og hvor utbredt den er, men den skal altså føre til sletting av filer.

Det er blant annet på Reddit og på Microsofts eget brukerforum at folk har rapportert om det snodige problemet.

Mange av brukerne melder at samtlige filer i Dokumenter-mappen har forsvunnet etter oppdateringen, og en del rapporterer at også Bilder- og Musikk-mappene er blitt tømt for innhold.

Ble oppdaget for lenge siden

Noen opplever også diverse andre problemer, som for eksempel at brukerprofiler er forsvunnet og innstillinger tilbakestilt.

Det som gjør saken noe merkelig er at feilen som fører til sletting av filer allerede ble kjent under testing av oppdateringen for en tid tilbake. Som blant andre Engadget melder har det blitt lagt ut skjermbilder på Twitter som viser rapporter om sletting av filer fra flere måneder siden fra tidlige testere.

Microsoft har ikke kommet med noen offisielle kommentarer ennå, men har altså lovet å gi beskjed når oppdateringen er fikset.

