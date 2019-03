Ny Oslo-logo: – Vi måtte modernisere for å få det til å fungere

Bystyret i Oslo har vedtatt Oslo kommunes nye visuelle profil. Den inneholder en logo basert på det gamle byvåpenet, og andre grafiske elementer som farger og figurer for en enhetlig kommunikasjon med innbyggerne i byen.

Logoen skal erstatte over 200 ulike logoer og visuelle uttrykk i kommunen. Det gamle skal brukes i historiske og høytidelige sammenhenger.

John Aurtande, seniorkonsulent i Creuna. Foto: Pressebilde

Det er kommunikasjons- og teknologiselskapet Creuna som har utviklet profilen. Ifølge seniorkonsulent i selskapet, John Aurtande, bød kompleksiteten i det gamle byvåpenet på problemer på de digitale flatene.

– Den gamle har en tendens til å gro på digitale flater, altså at du ikke klarer å se hva det er for noe på grunn av alle detaljene. Den var også vanskelig å få til å passe med ulike bakgrunner på grunn av alle fargene. Så vi visste at vi måtte modernisere for å få det til å fungere, sier Aurtande til digi.no.

Se promovideo nederst i saken.

Juridisk navn er fortsatt «Oslo kommune», men fra 2. april vil kun «Oslo» brukes i kommunikasjonen med innbyggerne. Bilde: Oslo kommune

Nyheten ble imidlertid ikke mottatt med jubel hos alle.

– Litt voksne menn som meg, som er skeptiske til forandringer, bør være litt forsiktige med å uttale seg. Men jeg drister meg likevel til å si at dette forslaget er grått og kjedelig, sier tidligere Oslo-ordfører Fabian Stang (H) til Aftenposten.

Egen typografi

Profilen omfatter en egenutviklet skrifttype basert på byens gateskilt.

Typografi kan være en viktig profilbærer, og med kommunens 53.000 ansatte er det hensiktsmessig å ha eierskap til en egenutviklet font, sier Aurtande.

Ny font, inspirert av Oslos gateskilt. Bilde: Creuna

I tillegg til logoen har Creuna laget en fargepalett inspirert av fjorden, byens trikker, Oslo-bunaden, marka, parker og bygningsfasader. De har også laget illustrasjoner, ikoner og en såkalt «grid», et rutenett for å plassere bilder, typografi og grafiske elementer. Designverktøyet skal gjøre det lettere for ansatte i kommunen å bruke den nye profilen.

Oslos i farger. Illustrasjon: Creuna

– Vi har også laget noe vi kaller for Oslo-former, som består av firkanter pilspisser og sirkler. Disse kan brukes både i animasjoner og andre formater og sammenhenger, sier seniorkonsulenten.

Koster 13,5 millioner

Oslo kommune har hatt over 200 logoer og visuelle profiler. Videreutvikling og vedlikehold av disse har anslagsvis kostet kommunen omtrent 40 millioner i året. Én felles visuell profil vil ifølge Oslo kommune derfor kunne gi besparelser.

De ulike virksomhetene i Oslo kommune har over tid utviklet egne logoer. Skjermbilde: Promovideo

Eksempel på hvordan profilen vil bli synlig i bybildet. Illustrasjonsfoto: Creuna

Eksempel på hvordan profilen vil bli synlig i bybildet. Illustrasjonsfoto: Creuna

Prosjektet har over en periode på fire år (2016-2019) en samlet budsjettramme på 13,5 millioner kroner, opplyser Oslo kommune til digi.no. 8,8 millioner av disse ligger i årets budsjett.

Påløpte kostnader direkte knyttet til utvikling av logo beregnes til cirka 300.000 kroner, 250.000 til innsikt og innledende arbeid og 50.000 knyttet til tilpasninger og justeringer.

Sammenlignet med andre prosjekter hos Creuna har Oslo kommunes visuelle profil betydd uvanlig mye testing, involvering og forankring, forteller konsulenten. 1500 representanter for innbyggere, næringsliv og kommunen har ifølge Aurtande fått se skisser og vært med på utviklingen i ulike faser.

Eksempel på hvordan profilen vil bli synlig i bybildet. Illustrasjon: Creuna

Bevarer borgkrone, piler, møllestein og glorie

Logoen er i praksis en sterkt forenklet versjon byvåpenet. Fortsatt blir det St. Hallvard som kommer til å pryde logoen, men denne utgaven er mer moderne.

Eksempel på hvordan profilen vil bli synlig på digitale flater. Illustrasjonsfoto: Creuna

– Den forenklede varianten av St. Hallvard er en logo, ikke et nytt byvåpen. De to skal leve side om side, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Jagmann i Oslo kommune.

Oslo kommune ville gjerne ha med seg St. Hallvard videre i den nye logoen, men oppga ikke til designerne på hvilken måte det skulle være.

Eksempel på hvordan profilen vil bli synlig på skilt. Illustrasjonsfoto: Creuna

– Vi har vært innom noen hundre forskjellige skisser, og har landet på noe som er forenklet og modernisert. Samtidig har den nye logoen med seg mange elementer fra den gamle; St. Hallvard i sirkelen med borgkronen på toppen, de tre pilene og møllesteinen han holder, og glorien.

Eksempel på hvordan profilen vil bli synlig på ting. Illustrasjonsfoto: Creuna

Endringene vil tre i kraft allerede fra 2. april, og den nye visuelle profilen vil bli tatt i bruk over de neste fire årene, etter hvert som materiell skiftes ut.

Alle visuelle flater som virksomhetene allerede har eller ønsker å sette profilen i produksjon, dekkes innenfor virksomhetens eksisterende budsjetter. Det vil imidlertid være flater, eksempelvis i bybildet og på bygg, som ikke vil oppgraderes innen 2023 av praktiske og økonomiske hensyn, opplyser Oslo kommune.

Se promovideoen til Creuna og Oslo kommune under: