Ny rapport: Bedrifter omfavner VR og AR – men i Norden går det ennå tregt

VR- og AR-teknologien er på full fart inn i næringslivet, og nå melder konsulentselskapet Capgemini at utviklingen bare vil akselerere. Selskapet har nemlig nylig utarbeidet en rapport som viser at bedrifter har stor nytte av teknologien.

Ifølge rapporten, som heter Augmented and Virtual Reality in Operations: A guide for investment, oppgir hele 82 prosent av selskaper som implementerer VR- og AR-løsninger at teknologien enten møter eller overgår forventningene.

Stor optimisme

Undersøkelsen ble gjort blant mer enn 700 toppledere innen ulike industrier, deriblant bilindustrien og produksjonsindustrien.

Blant funnene i rapporten kommer det frem at nesten halvparten av de spurte tror at VR- og AR-teknologien vil bli utbredt i bedriften deres i løpet av de neste tre årene, mens 38 prosent mener den blir vanlig innen de neste fem årene.

50 prosent av de som ennå ikke har begynt å bruke teknologien oppgir at de kommer til å undersøke mulighetene for implementering i løpet av de neste årene.

Det er USA og Kina som ligger høyest når det gjelder implementeringen av teknologiene blant selskapene som ble spurt, med prosenter på henholdsvis 59 og 51 prosent innen AR, og 42 og 51 prosent innen VR.

USA, Kina og Frankrike leder an, og Norden ligger et godt stykke bak i implementeringen av VR og AR. Foto: Capgemini

Lav prosent i Norden

Norden ble også omfattet av undersøkelsen, og i vår region ligger implementeringen vesentlig lavere. Kun 15 prosent av de nordiske bedriftene som ble spurt svarte at de hadde implementert AR-løsninger, og 28 prosent svarte at de hadde begynt å ta i bruk VR-teknologi.

Ifølge undersøkelsen er det innen reparasjon, vedlikehold, design og montering at VR og AR benyttes oftest. Blant de mest utbredte, konkrete bruksområdene brukes teknologien til å konsultere digitale referansemateriale, se komponenter som ikke er fysisk synlige, instruksjoner og til å visualisere infrastrukturer.

Sikkerhet og komfort på arbeidsplassen er et annet bruksområde. Blant selskapene som rapporterer om stor suksess på dette feltet er Ford, som bruker VR-teknologi til å identifisere og konstruere alternative arbeidsmåter ved hjelp av bevegelser fanget opp av kroppsbevegelsessensorer under montering.

Denne praksisen skal ha resultert i nedgang av personskader på 70 prosent og en reduksjon av ergonomiske problemer på hele 90 prosent hos selskapet.

