Ny rapport: - Konsulentene må kastes ut av det offentlige

Det offentlige bør fase hjem flere IT-oppgaver enn i dag. Kun på den måten vil offentlige virksomheter lykkes når de skal digitalisere flere og flere tjenester. Det anbefaler den danske interesseorganisasjonen IDA i en ny rapport.

– Offentlig sektor må gjennomføre en større del av oppgavene selv. Dermed blir man enda flinkere til å lære av det ene anbudsprosjektet til det neste. Man må bli flinkere til å tenke strategisk over hvilke oppgaver og kompetanse som må styrkes i organisasjonene, og hvilke oppgaver som med fordel kan utføres av eksterne konsulenter, sier leder Thomas Damkjær Petersen i den danske IKT-interesseorganisasjonen.

12 milliarder på konsulenter

I 2015 brukte Norge seks milliarder kroner på bruk av IT-konsulenter.

Totalt ble det benyttet 12 milliarder kroner på konsulentkjøp. Det kom frem i Riksrevisjonens undersøkelse som ble lagt frem i mars i år.

Der ble det blant annet konkludert med at bruken av konsulenttjenester i staten er svært omfattende. I 2015 ble det brukt en milliard kroner bare på utredning og kvalitetssikring av konsulentprosjektene.

Må ta eierskap

Den danske IDA-rapporten slår fast at disse beløpene kunne hatt bedre nytte for seg om de statlige organene hadde tatt bedre eierskap til prosjektene.

Den danske undersøkelsen konkluderer blant annet med at offentlige etater må være mer på ballen i planleggingsfasen for å spare kostnader.

Når det kommer til utviklingen av tjenestene, må konsulentbransjen gjerne få en finger med i spillet, slås det fast.

Dyrk spisskompetanse internt

– Ved å bruke mer ressurser på egne spesialister i det offentlige blir virksomhetene mindre sårbare, enn når en konsulentbedrift har styrt hele prosjektet, konstaterer Damkjær Petersen.

Sammen med en rekke danske eksperter har interesseforeningen utformet syv råd de mener det offentlige bør ta med seg, før de spyr offentlige midler ut i det private næringslivet.

Tilpass de økonomiske rammene til den teknologiske utviklingen

En ny rapport slår fast at det offentlige må være mer på ballen og dyrke spisskompetanse internt. Foto: Pexels

Ta et oppgjør med kulturen hvor man ser på seg selv som ufeilbarlige

Sørg for at prosjektene ikke blir for store - fokuser på rask utvikling

Fokuser på skikkelige kontrakter hvor leverandørstyringen optimaliseres

Ta ansvar for IT-arkitekturen

Dyrk de teknologiske løsningene som har et skikkelig rasjonale bak seg

Nav har byttet ut konsulentene

– Det er utrolig viktig å ikke lene seg tilbake og overlate alt ansvaret til konsulentene. Jo mer vi overlater til konsulentselskapene, jo mer kompetanse går vi glipp av i offentlig sektor. Det er ikke en heldig utvikling, og noe vi må komme til livs, argumenterer den danske IKT-interesseorganisasjonslederen.

digi.no skrev i mars at Nav bytter ut IT-konsulentene med egne ansatte.

IT-direktør Torbjørn Larsen i Nav. Foto: Martin Braathen Røise

Når store, tunge og komplekse velferdssystemer skal utvikles skal Navs egen IT-avdeling være på ballen fremover.

– Vi har gjort en vurdering av hva vi skal bruke markedet til, nå ønsker Nav å komme tettere på koden der vi ikke får kjøpt hyllevare. Over tid skal vi ikke lage løsninger som markedet kan tilby oss, men vi får ikke kjøpt et norsk pensjonssystem på boks. Prosessene og IT-behovene til Nav er unike, forklarte IKT-direktør Torbjørn Larsen i Nav til digi.no da.

Grunnbemanning med spisskompetanse

Den norske velferdsetaten har derfor sikret seg en grunnbemanning med spisskompetanse. På den måten skal de ivareta løsningsutviklingen og det kontinuerlige utviklingsbehovet etaten til enhver tid har hengende over seg.

I dag jobber rundt 600 av 19 000 ansatte med IT-relaterte utfordringer i Nav.

Etaten har ingen planer om å kutte ut konsulenthusene helt, men Nav er heller ikke villige til å gi slipp på den unike kompetansen de ansatte får av å jobbe tett på prosessene, målgruppene og utfordringene velferdsetaten hele tiden står overfor.

– Nav har flere unike prosesser, utfordringer og datakvaliteter vi ikke finner noen andre steder. Dermed finnes det ingen stordriftsfordeler, og heller ingen selskaper som skaper hyllevareløsningene for oss. Da sier det seg selv at det blir dyrt å betale for timer, kontra det å ha egne folk som kan ta tak i utfordringen vi står overfor, sa NAV-direktøren til digi.no i mars.