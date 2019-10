Ny rapport: – Norge er nest best på personvern

Personvern er et tema som stadig er i vinden, også her til lands, men skal vi tro en ny rapport ser det ikke ut til at det står så ille til her på berget. Analytikere har nemlig gjennomført en studie som konkluderer med at Norge befinner seg i toppsjiktet når det gjelder personvern.

Den nye rapporten er utarbeidet av britiske Comparitech, som blant annet spesialiserer seg på veiledning innen teknologi og sikkerhet, og omfatter til sammen 47 land.

Norge på delt andreplass

Comparitechs arbeid innebar å studere i hvilken grad de ulike statene overvåker innbyggerne og hvor godt de beskytter privatlivet.

Selskapet benyttet et poengsystem hvor 1,1 poeng er dårligst og 5,0 poeng er best. Norge ble tildelt 3,1 poeng, og delte dermed andreplassen med Frankrike, Portugal og Danmark. Irland lå på topp med 3,2 poeng.

Ingen land var altså i nærheten av maksimal poengsum, som betyr at samtlige land ifølge Comparitech har mye å jobbe med når det gjelder personvern. Landene som gjorde det best, inkludert Norge, har etter Comparitechs terminologi kun «tilstrekkelig» beskyttelse.

Helt nederst på listen over de 47 landene finner vi India, Russland og Kina, med henholdsvis 2,4 poeng, 2,1 poeng og 1,8 poeng.

Topp ti-listen i Comparitechs undersøkelse. Foto: Comparitech

Mange faktorer

Selskapet la til grunn en rekke ulike faktorer i sin metodologi. Blant disse er grunnlovsfestede rettigheter knyttet til personvern, forekomsten av spesialiserte institusjoner som undersøker personvernbrudd, og hvorvidt det benyttes nasjonale ID-kort og innhenting av biometriske data om innbyggerne.

Statlig tilgang til data, deling av data, visuell overvåkning og overvåkning på arbeidsplassen var også blant faktorene som ble undersøkt.

Comparitech peker på at Norge utmerker seg når det gjelder implementering av GDRP-regler og når det gjelder straffereaksjoner overfor selskaper som ikke beskytter data. Sterk beskyttelse av ytringsfrihet er også et punkt Norge gjør det bra på.

Norge gjør det imidlertid ikke spesielt bra på punktet som dreier seg om statlig tilgang til data, og et annet negativt trekk Comparitech trekker frem er at Norge planlegger å introdusere biometri i ID-kort i løpet av neste år.

Alle dataene finner du i selve rapporten.

