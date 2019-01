Ny rapport: – Norge henger etter på personvern i offentlig sektor

Flere store teknologiselskaper har den siste tiden måttet tåle hard medfart på grunn av personvernrelaterte problemer, men problemene omfatter ikke bare næringslivet. Det kommer frem i den nye eGovernment-rapporten fra konsulentselskapet Capgemini.

eGovernment-rapporten tar for seg den digitale tilstanden i offentlig sektor i alle de europeiske landene og utarbeides på oppdrag for EU-kommisjonen. I år konkluderer rapporten med at norsk offentlig sektor henger etter på personvern.

Svake på transparens

–Den mest påfallende svakheten hos norske offentlige virksomheter er dårlig transparens i tjenesteleveranser knyttet til persondata. Her er det behov for betydelige og umiddelbare utbedringer, sier Eirik Magnus Sødal, som jobber med digitalisering av offentlig sektor i Capgemini Invent, i en pressemelding.

Ifølge Sødal er Norge blant annet dårlige på å informere om hvordan offentlige institusjoner behandler dataene til innbyggerne og hvem som har tilgang til dataene. Redigeringsmuligheter over personopplysninger er heller ikke på plass.

Norge ligger bak en rekke land når det gjelder digital transparens i offentlig sektor, og det er blant andre landene Malta, Estland og Litauen som gjør det best på dette feltet. Ifølge Capgemini er vinnerlandene bedre på å gjenbruke data og lage helhetlige løsninger på tvers av sektorer og institusjoner.

Har tro på bedring

Norge er heller ikke spesielt gode på automatisering av tjenester. Ifølge Capgemini er kun fem prosent av tjenestene i undersøkelsen helautomatiske i Norge. Både på dette området og innen personvern er konsulentselskapet imidlertid optimistiske.

– Fokuset på personvern har økt betydelig de siste årene, og mange virksomheter har allerede innført eller planlagt tiltak som vil adressere svakhetene rapporten påpeker. Dessuten er det mange spennende initiativer på gang som vi ennå ikke har sett effekten av, som trolig vil bidra til økt samhandling, bedre tjenester og høyere grad av automatisering, sier Sødal.

Det skal nevnes at Norge er blant de elleve beste landene i rapporten når det gjelder kvaliteten på digitale, offentlige tjenester generelt sett, men vi er slått av blant annet Malta, Østerrike, Latvia, Estland og Danmark også på dette området.

Når det gjelder tilgjengeligheten av offentlige tjenester og informasjon på nettet er Norge blant de ti beste landene i Europa, sammen med nordiske naboer som Danmark, Finland og Island.

Les også: Undersøkelse i 44 land: Robotene tar bare jobbene i Norge og Øst-Europa »